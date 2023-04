Healthy Food: गर्मियों में पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करेगी चटपटी कैरी की चटनी, इम्यूनिटी भी होगी स्ट्रॉंग

How To Make Raw Mango Chutney: कच्चे आम को कैरी कहते हैं. ये स्वाद में खट्टी-मीठी होती है. इसलिए इसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. इसलिए आमतौर पर कच्ची कैरी से अचार या खटाई बनाकर खूब खाई जाती है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए कैरी की चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. कैरी की चटनी के सेवन से आपका पाचन बेहतर बना रहता है. इसके साथ ही इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Raw Mango Chutney) कैरी की चटनी कैसे बनाएं.....

कैरी की चटनी बनाने की आवश्यक सामग्री- 2 कैरी (कच्चे आम)

200 ग्राम हरा धनिया

5-6 हरी मिर्च

7-8 कली लहसुन (वैकल्पिक)

1/2 टी स्पून भुना जीरा

2 नारियल के टुकड़े

1 टी स्पून नींबू रस

1 टी स्पून चीनी

स्वादानुसार नमक

जरूरत के मुताबिक पानी कैरी की चटनी कैसे बनाएं? (How To Make Raw Mango Chutney) कैरी की चटनी बनाने के लिए आप सबसे पहले कैरी लें.

फिर आप इसको अच्छे से धोकर सूती कपड़े से पोछ लें.

इसके बाद आप कैरी को छीलें और छोटे-छोटे टुकड़े काटकर गुठली को बाहर कर दें.

फिर आप हरा धनिया धोकर बारीक-बारीक टुकड़ों में काट लें.

इसके बाद आप हरी मिर्च और लहसुन को भी छीलकर टुकड़ों में काट लें.

फिर आप मिक्सर जार में कैरी के टुकड़े, हरी धनिया पत्ती, लहसुन और हरी मिर्च डालें.

इसके बाद आप जार में भुना जीरा, नारियल के टुकड़े और 1 चम्मच चीनी डालें.

इसके साथ ही आप इसमें स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच नींबू का रस डालें.

फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें और सारी चीजों को अच्छी तरह से पीस लें.

इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें और एक बार दोबारा दरदरी पीस लें.

अब आपकी टेस्टी और हेल्दी कैरी की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको फ्रिज में कुछ दिन तक स्टोर करके खाएं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)