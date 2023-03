Vrat Wali Recipe: नवरात्रि उपवास के दौरान पर्याप्त एनर्जी से भर देगी साबूदाना रोज ड्रिंक, जानें रेसिपी

How To Make Sabudana Rose Drink: चैत्र नवरात्रि 22 मार्च यानि कि बुधवार से शुरू हो चुकी हैं. ऐसे में इन दिनों लोग माता रानी की पूजा-अर्चना करते हैं और भक्तिभाव से नौ दिनों का व्रत करते हैं. व्रत के दौरान भक्तजन फलाहार ही ग्रहण करते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए साबूदाना रोज ड्रिंक बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. साबूदाना फाइबर की अच्छी मात्रा से भरपूर होता है इसलिए इस के सेवन से आपका पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है. इसके सेवन से आपको पूरे दिन पर्याप्त एनर्जी प्रदान होती है. इसको बनाना भी बेहद आसान होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Sabudana Rose Drink) साबूदाना रोज ड्रिंक कैसे बनाएं....