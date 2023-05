Easy Snack: स्नैक में बनाकर खाएं क्रिस्पी कद्दू के चिप्स, इम्यूनिटी बनेगी मजबूत

How To Make Sweet Pumpkin Chips: कद्दू एक ऐसी सब्जी है जोकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर और विटामिन-सी जैसे गुण मौजूद होते हैं. कद्दू को आमतौर पर लोग स्मूदी, शेक, चटनी या सब्जी बनाकर खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने कद्दू के मीठे चिप्स ट्राई किए हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए कद्दू के मीठे चिप्स बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. इन चिप्स को गुड़ की मदद से बनाया जाता है जोकि आपकी इम्यूनिटी को मजबूती प्रदान करता है. जिससे आप मौसमी खांसी-जुखाम जैसी समस्याओं से बचे रहते हैं. इसके साथ ही ये चिप्स स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बनाने में भी बेहद सिंपल होते हैं, तो चलिए जानते हैं कद्दू के मीठे चिप्स (How To Make Sweet Pumpkin Chips) कैसे बनाएं.....

कद्दू के मीठे चिप्स बनाने की आवश्यक सामग्री-

कद्दू 1

चावल का आटा 1 कप

तेलने के लिए तेल

टिशू पेपर 1

कद्दू के मीठे चिप्स कैसे बनाएं? (How To Make Sweet Pumpkin Chips)

कद्दू के मीठे चिप्स बनाने के लिए आप सबसे पहले कद्दू को लेकर चिप्स की शेप में पतला-पतला काट लें.

फिर आप कद्दू के टुकड़ों को उबलते हुए पानी या फिर गुनगुने पानी में डाल दें.

इसके बाद आप इन टुकड़ों को नरम बनाने के लिए पानी में अच्छी तरह से डुबोएं और लगभग 2 मिनट बाद निकाल लें.

अगर आप चाहें तो गुड़ के पानी में भी कद्दू के टुकड़ों को डालकर पका सकते हैं.

फिर आप करीब 2 से 5 मिनट बाद कद्दू को एक पेपर पर अलग-अलग करके रखकर सुखाएं.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में तलने के लिए तेल डालकर गर्म करने के लिए रख दें.

फिर जब कद्दू अच्छी तरह से सूख जाए तो आप इनको एक-एक करके गर्म तेल में डालकर सुनहरा होने तक डीप फ्राई कर लें.

इसके बाद आप इन चिप्स को एक टिशू पेपर पर निकालकर रखते जाएं.

अब आपके कद्दू के मीठे चिप्स बनकर तैयार हो चुके हैं.

अब आपके कद्दू के मीठे चिप्स बनकर तैयार हो चुके हैं.

फिर आप इन चिप्स के ऊपर गुड़ का पाउडर डालें और गर्मागर्म चाय के साथ सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)