Holi 2023 Skin Care Tips: होली खेलने के बाद हो सकता है बॉडी इंफेक्शन, नहाने के पानी में डालकर नहाएं ये चीज

How to make turmeric water for bath: कुछ ही दिनों में रंगों से भरा होली का त्योहार आने वाला है. इस साल होली 8 मार्च 2023 को पूरे भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी. ऐसे में लोग एक दूसरे को रंग लगातेे हैं. लेकिन बाजार में आजकल मिलावटी और केमिकल सेे भरपूर कलर मौजूद होते हैं जिनको लगाने से स्किन इंफेक्शन होने की संभावना बनी रहती है. ऐसे में आज हम आपको नहाने के लिए हल्दी पानी बनाने की विधि बताने जा रहे हैं. हल्दी में एंटीऑक्सीडेंटीय गुण मौजूद होते हैं जोकि आपकी त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते हैं. ऐसे में अगर आप हल्दी वाले पानी से नहाते हैं तो आपकी बॉडी सभी प्रकार के इंफेक्शन से बची रहती है, तो चलिए जानते हैं (How to make turmeric water for bath) नहाने के लिए हल्दी पानी कैसे बनाएं....

नहाने के लिए हल्दी पानी बनाने की आवश्यक सामग्री- 1 कप हल्दी

1 बाल्टी पानी नहाने के लिए हल्दी पानी कैसे बनाएं? (How to make turmeric water for bath) नहाने के लिए हल्दी पानी बनाने के लिए एक बाल्टी पानी लें.

फिर आप इस पानी को हल्का सा गुनगुना कर लें.

इसके बाद आप इसमें 1 कप हल्दी डालें.

फिर आप इसको पानी में अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप होली के दौरान इस पानी से नहाएं.

