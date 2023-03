How To Make Wax At Home: किचन में मौजूद चीजों से बनाएं होममेड वैक्स, नहीं करने पड़ेंगे पार्लर में जाकर हजारों रुपए खर्च

How To Make Wax At Home: हर किसी की बॉडी पर अनचाहे बाल होते हैं जोकि देखने में काफी भद्दे दिखते हैं. इसलिए शरीर के इन इनवॉंटिड बालों को हटाने के लिए लोग वैक्सिंग का सहारा लेते हैं. इसलिए आपको बाजार में वैक्स की कई वैराइटीज आसानी से मिल जाती है. लेकिन बाजार की वैक्स मिलावटी और कई केमिकल से भरपूर होती है. ऐसे में अगर आप चाहें तो घर पर मौजूद चीजों से भी वैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसलिए आज हम आपके लिए होममेड वैक्स बनाने की विधि लेकर आए हैं. इस वैक्स को आप चीनी, नींबू के रस, पानी और थोड़े से नमक की मदद से तैयार किया जाता है जोकि आपकी स्किन को हेल्दी बनने में मदद करती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Wax At Home) होममेड वैक्स कैसे बनाएं....