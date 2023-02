Green Tea Herbal Shampoo घर में ही करें तैयार करें, बाल बनेंगे सिल्की और शाइनी

How To Prepare Green Tea Herbal Shampoo At Your Home: बालों की सही देखभाल के लिए हेयर वॉश काफी जरूरी होता है. आजकल मार्केट में कई तरह के शैंपू मिलते हैं. इन शैंपू में केमिकल की मात्रा ज्यादा होती है जिससे बाल डैमेज हो जाते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप बालों की सही देखभाल के लिए हर्बल शैंपू का इस्तेमाल करें. हर्बल शैंपू को आप घर पर हरी बपना सकती है. आज हम आपको ग्रीन टी के हर्बल शैंपू (Green Tea Herbal Shampoo) के बारे में बताने जा रहे हैं. ग्रीन टी न सिर्फ सेहत बल्कि स्किन और बालों के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है. आइए जानते हैं इस खास शैंपू को कैसे तैयार किया जा सकता है.

शैंपू कैसे करें तैयार?

सामग्री

-ग्रीन टी की पत्तियां

-पिपरमिंट ऑयल

-नींबू का रस

-नारियल तेल

-शहद

-एप्पल साइडर विनेगर

ग्रीन टी शैंपू बनाने का तरीका

सबसे पहले ग्रीन टी की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लें. ग्रीन टी पाउडर में एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं. ग्रीन टी और एप्पल साइडर विनेगर मिश्रण में पिपरमिंट ऑयल की दो बूंदे मिला लें. इसके बाद इस मिश्रण में नींबू का रस, नारियल तेल और शहद मिक्स कर लें.

ग्रीन टी शैंपू के फायदे

ग्रीन टी में एंटी ऑक्सीडेंट्स, विटामिन बी, विटामिन सी, एमिनों एसिड और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छे माने जाते हैं. ग्रीन टी का इस्तेमाल करने से बालों से डैंड्रफ की समस्या दूर हो जाती है. ग्रीन टी शैंपू से बालों की मसाज करनेसे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है जिससे बाल घने और मजबूत होते है.

