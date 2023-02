Holi Skin Care Tips: किचन में रखी इन 2 चीजों की मदद से हटाएं, चेहरे पर लगे होली के रंग

How To Make Milk and gram flour scrub: जल्द ही रंगों भरा त्योहार होली मनाया जाने वाला है. इस साल 8 मार्च 2023 को होली पूरे भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाने वाली है. ऐसे में होली खेलकर आपका चेहरा खराब हो जाता है. फिर रंगों को चेहरे से हटाना एक टास्क बन जाता है. इसके लिए आमौतर पर लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं चेहरे पर साबुन इस्तेमाल करना खासकर केमिकल से भरे रंगों को हटाने के लिए इससे आपकी स्किन को काफी नुकसान पहुंच सकता है.

ऐसे में आज हम आपके लिए चेहरे से होली के रंगों को हटाने के लिए दूध और बेसन स्क्रब लेकर आए हैं. बेसन चेहरे पर एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है. वहीं दूध आपकी स्किन को नरिश बनाए रखने में मददगार साबित होता है. ऐसे में अगर आप इस स्क्रब को लगाकर चेहरे की सफाई करते हैं तो स्किन को हार्म पहुंचाए बिना ही रंगो को आसानी से हटाया जा सकता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Milk and gram flour scrub) दूध और बेसन स्क्रब बनाने की विधि... दूध और बेसन स्क्रब बनाने की आवश्यक सामग्री- बेसन 2 चम्मच

दूध 4-5 चम्मच दूध और बेसन स्क्रब कैसे बनाएं? (How To Make Milk and gram flour scrub) दूध और बेसन स्क्रब बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप उसमें 2 चम्मच बेसन और 4-5 चम्मच दूध डालें.

इसके बाद आप इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका होली के रंगों को हटाने के लिए दूध और बेसन स्क्रब बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप तैयार स्क्रब को अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं.

इसके बाद आप थोड़े से पानी की मदद से चेहरे को स्क्रब की तरह मसलें.

फिर आप धीरे-धीरे अपने चेहरे को साफ कर लें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)