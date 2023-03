Skin Tightening Tips: चेहरे से झुर्रियां गायब कर देती है ये एक चीज, रोजाना रात में लगाएं, त्वचा में आएगा कसाव

How to use vitamin e for wrinkles: हर कोई खूबसूरत और दमकती त्वचा पाना चाहते हैं. इसके लिए आप न जाने कितने महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन ये सारी चीजें हानिकारक केमिकल से भरपूर होते हैं जोकि आपकी स्किन को हार्म भी पहुंचा सकते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए फेस पर विटामिन ई लगाने के तरीके और फायदे लेकर आए हैं. चेहरे पर विटामिन ई के उपयोग से आपको हाइपरपिग्मेंटेशन कम करने में मदद मिलती है. इससे आपकी स्किन में मेलेनिन के उत्पादन को बढ़ने में मदद मिलती है. वहीं विटामिन ई में एंटी एजिंग गुण भी मौजूद होते हैं जोकि आपके चेहरे से झुर्रियों को कम करके आपको जवां बनाने में मदद करते हैं, तो चलिए जानते हैं (How to use vitamin e for wrinkles) विटामिन ई कैप्सूल से झुर्रियां कैसे हटाएं.....

विटामिन ई कैप्सूल से झुर्रियां कैसे हटाएं (How to use vitamin e for wrinkles) विटामिन ई कैप्सूल अगर आप डेली स्किन केयर रुटीन में विटामिन ई आजमाते हैं तो इससे आपकी स्किन रिंकल फ्री हो जाती है. इसके लिए आप रोजाना सोने से पहले चहेर पर विटामिन ई की मसाज करें. इससे चेहरे से पूरी तरह से रिंकल्स गायब होने लगते हैं. बादाम तेल बादाम तेल भी विटामिन ई का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जोकि चेहरे पर मौजूद झुर्रियों को हटाकर जवां बनाने में मदद करता है. इसके साथ बादाम ऑयल में माइक्रो न्यूट्रिऐंट्स भी पाया जाता है जोकि आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है. चूकंदर अगर आप चाहें तो चूकंदर के रस को क्लींजर (cleanser) की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप चुकंदर का रस निकालें और फेस पर अच्छी तरह से लगा लें. फिर आप इसको साफ पानी से धोकर साफ कर लें. इससे आपके चेहरे पर पिंक ग्लो आता है. एलोवेरा इसके लिए आप एलोवेरा को अपने फेस पर मॉइश्चराइजर की तरह इस्तेमाल करें. एलोवेरा स्किन के लिए एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है. इससे आपकी झुर्रियों से लेकर स्किन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है. इसके साथ ही इससे आपकी स्किन पर निखार भी आता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)