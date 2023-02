Personality Development: बेहद जरूरी है No कहने की आदत, जानें कब कह देना चाहिए आपको ना

Disadvantages of not saying no: आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि ऑफिस में किसी भी काम के लिए ना कहना आपकी जॉब के लिए अच्छा नहीं होता है. ऐसा माना जाता है कि जो इंसान हर काम के लिए हां कहता है वो जल्दी सफल होता है. वहीं आपके निजी जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप ना कहने से कतराते हैं. इसलिए ना कहना उस इंसान की पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है. जिसके कारण उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जिसकी वजह से लोगों की उम्मीदें आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं.

इसके कारण ये लोग ना कहने से कतराते हैं जिससे उनको कई तरह की समस्याएं घेर अपना शिकार बना लेती हैं. ऐसे में आज हम आपको ना (No) नहीं करने के नुकसान बताने जा रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको ना कहने की आदत डालना बेहद जरूरी हो जाता है, तो चलिए जानते हैं (Disadvantages of not saying no) ना (No) नहीं करने के नुकसान क्या हैं.....

क्यों है जरूरी ना कहना (Why Is It Important To Say No)

स्ट्रेस बढ़ाए

अगर आप हर बात के हां कहते रहते हैं तो इससे आपके काम का बोझ बढ़ जाता है जिससे आप स्ट्रेस (Stress) के शिकार हो जाते हैं. कई बार तो ये स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपकी सेहत खराब होने लगती है.

बढ़ जाती हैं लोगों की उम्मीदें

जब आप किसी भी काम को करने के लिए ना नहीं करते हैं तो इससे लोगों की उम्मीदें आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. फिर चाहे आपके ऑफिस में आपके बॉस (Boss) हों या कलीग, हर किसी को लगने लगता है कि चाहे कुछ हो आप उनको किसी भी काम के लिए ना नहीं कहेंगे. इससे वो आपको लेकर आपनी उम्मीदें बढ़ा लेते हैं. ऐसे में आप कभी-कभार न कहने की कोशिश करें.

बिना फायदे के करना पड़ता है काम

ऐसे बहुत से काम हैं जोकि लोग आपसे करवा लेते हैं. लेकिन इन कामों को करने से आपको कोई भी फायदा नहीं होता है. लेकिन मना न करने के कारण आपको वो काम करने पड़ते हैं. ऐसे में आप इन कोमों को करने के लिए न कहने की कोशिश करें.

