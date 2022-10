Vitamin C Deficiency Symptoms: विटामिन सी की कमी होने पर शरीर देता है ये संकेत, ऐसे करें पहचान

How To Identify Vitamin C Deficiency: विटामिन सी(Vitamin C) शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रियंट्स में से एक है. विटामिन सी एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके दिल की रक्षा कर सकता है और आपको अन्य पुरानी बीमारियों से बचा सकता है. विटामिन सी आपकी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है. आपको विटामिन सी से भरपूर फूड्स का सेवन करना चाहिए क्योंकि यह आपके शरीर द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है. विटामिन सी आमतौर पर साइट्रिक फूड्स में मौजूद होता है. यदि आप सही मात्रा में विटामिन सी का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपके शरीर में इस कमी के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं. इन्हें पहचान कर आप विटामिन सी की कमी को दूर कर सकते हैं.

कमजोर इम्यूनिटी

विटामिन सी एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है. इसकी कमी होने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है. जिसके कारण आप ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि आपको संक्रमण का खतरा अधिक होता है.

हमेशा थकावट होना

विटामिन सी की कमी होने पर आपको हर समय थका हुआ महसूस होगा. विटामिन सी की कमी एनीमिया की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं. किसी काम को पूरा करने के लिए अगर आपको ऊर्जा की कमी और चिड़चिड़ापन महसूस होता है तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है.

ड्राई स्किन

विटामिन सी आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए बेहद जरूरी है. आप देखेंगे कि लगभग हर स्किन प्रोडक्ट में विटामिन सी होता है. विटामिन सी की कमी होने पर स्किन ड्राई और डैमेज हो सकती है. इस कमी को दूर करने के लिए आपको विटामिन सी रिच फूड का सेवन करना चाहिए.

घावों का धीरे ठीक होना

विटामिन सी की कमी से घाव जल्दी नहीं भरते हैं. विटामिन सी की कमी इम्यूनिटी वीक हो जाती है जिसके कारण संक्रमण होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. यह लक्षण तब दिखाई देता है जब विटामिन सी की गंभीर कमी होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

