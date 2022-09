Leg Pain: पैर के दर्द ने उड़ा रखी है रातों की नींद, इन घरेलू उपायों से हो जाएगा छूमंतर

How To Sleep Better At Night:.कई बार ऐसा होता है कि आपका शरीर थका हआ होता है, आंखों में नींद होती है पर फिर भी आप सो नहीं पाते हैं. ऐसा होने की वजह पैर में हो रहा दर्द भी हो सकता है. पूरे दिन काम करने के बाद ज्यादतर लोगों के पैर में दर्द होता है, इसीलिए उन्हें नींद नहीं आती है. आज हम आपके साथ शेयर करने वाले है कुछ ऐसी होम रेमिडीज जिनको फॉलो करके आपको पैर के दर्द से राहत मिलेगी और आप चैन की नींद सो सकेंगे.

रात में इस तरह सोएं

रात में सोने से पहले आपको बस अपने पैरों के नीचे तकिया रखना है जिसके बाद पैर के दर्द में आपको बहुत आराम मिलेगा. ऐसा करने से पैरों की सूजन कम होती है और पंजो को भी रिलैक्सेशन मिलता है. इस एक ट्रिक को अपनाकर आपको तुरंत नींद आ जाएगी.

पैरों में करें मालिश

रात को सोने से पहले अगर आप 5 मिनट के लिए अपने पैरों की मालिश कर लेंगे तो उससे भी आपको बहुत आराम मिलता है. हल्के हाथों से पंजों और पैर पर धीरे-धीरे मालिश करें और फिर पैर के नीचे तकिया लगाकर आराम से सो जाएं. जब आप पैरों की मालिश करते है तो इससे सूजन कम होती है.

बंद नसें खोलें

पैरों की नसें कई बार बंद हो जाती है जिसके वजह से ब्लड फ्लो होने में दिक्कत आती है और इसके कारण पैरों में दर्द होता है. इसके लिए आप लहसुन और सरसों के तेल को एक साथ गरम करके उससे पैरों में मसाज करें. इससे आपको काफी राहत मिलेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर