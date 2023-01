How To Make Besan Cupcake: मीठे में बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर बेसन कपकेक, ये रही सिंपल रेसिपी

How To Make Besan Cupcake: खाने के बाद कुछ मीठा खाने के मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाता है। खासतौर पर केक मिल जाए तो मन खुश हो जाता है। ऐसे में आज हम आपके लिए बेसन कप केक बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। केक को आमतौर पर मैदा की मदद से तैयार किया जाता है जोकि आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन बेसन से बनाया ये कप केक स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होता है। इसको बनाने में भी केवल 20 ही मिनट लगते हैं। बच्चे तो इस केक को खाकर हर दिन खाने की मांग करेंगे, तो चलिए जानते हैं बेसन कप केक (How To Make Besan Cupcake) बनाने की विधि-

बेसन कप केक बनाने की आवश्यक सामग्री-

चीनी ¾ कप

मक्खन ½ कप

दही 1 कप

बेसन 1½ कप

बेकिंग पाउडर 1¼ चम्मच

मीठा सोडा 1 चम्मच

इलायची पाउडर चुटकी भर

डार्क चॉकलेट 1½ कप

व्हिपिंग क्रीम 2 कप

बेसन कप केक कैसे बनाएं? (How To Make Besan Cupcake)

बेसन कप केक बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बड़े बाउल में ¾ कप चीनी डालें।

फिर आप इसमें ½ कप मक्खन डालें और रंग बदलने तक अच्छी तरह से फेंट लें।

इसके बाद आप इसमें दही डालें और दोबारा थोड़ी देर व्हिप करें।

फिर आप एक दूसरे बर्तन में 1½ कप बेसन, चुटकी भर इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा डालकर मिलाएं।

इसके बाद आप इस मिक्चर को दही वाले मिश्रण में डालें और स्पेटुला की मदद से मिला लें।

फिर आप एक बेकिंग टीन को बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और सभी में सौ ग्राम बैटर डालें।

इसके साथ ही आप ओवन को भी 180 सेल्शियस पर प्रीहीट कर लें।

फिर आप इसको करीब 20-22 मिनट तक बेक करने के लिए रख दें।

इसके बाद आप इसको निकालकर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें।

फिर आप इसके ऊपर डार्क चॉकलेट और व्हिप्ड क्रीम लगाएं।

अब आपकी यमी बेसन कप केक बनकर तैयार हो चुका है।

फिर आप केक को स्प्रिंकल्स से गार्निश करके सर्व करें।