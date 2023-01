Methi Chole: लंच में बनाएं फाइबर और प्रोटीन से भरपूर मेथी छोले, स्वाद मन को भा जाएगा

How To Make Methi Chole: मेथी एक हरी सब्जी है जोकि फाइबर जैसे हेल्दी गुणों से भरपूर होती है। वहीं छोले एक साबुत अनाज है जोकि प्रोटीन से भरपूर होता है। सर्दियों में मेथी और छोले के कॉम्बिनेशन से आपको ढेरों लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए मेथी छोले की सब्जी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। मेथी छोले की सब्जी स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर होती है। इससे आपके शरीर को पर्याप्त एनर्जी प्रदान होती है। इसको आप लंच से लेकर डिनर में बहुत ही कम समय में आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं मेथी छोले की सब्जी (How To Make Methi Chole) बनाने की विधि-

मेथी छोले बनाने की आवश्यक सामग्री-

2 कप मेथी के पत्ते

2 कप काबुली चने

1 प्याज

2 टमाटर

1/2 टेबलस्पून लहसुन

1 टी स्पून अदरक कटा

1-2 हरी मिर्च

2 टेबलस्पून चना दाल

1 सूखी लाल मिर्च

2-3 लौंग

2-3 इलायची

2 तेजपत्ता

2 टुकड़े दालचीनी

1/4 टी स्पून हल्दी

1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

1 टी स्पून धनिया पाउडर

2 टेबलस्पून ताजा क्रीम

1 चुटकी हींग

1 चुटकी बेकिंग सोडा

1/2 टी स्पून अमचूर

1/2 टी स्पून गरम मसाला

2 टी स्पून चीनी

3-4 टेबलस्पून तेल

स्वादानुसार नमक

मेथी छोले कैसे बनाएं? (How To Make Methi Chole)

मेथी छोले बनाने के लिए आप सबसे पहले मेथी को धोकर साफ कर लें।

फिर आप मेथी के पत्तों को तोड़कर बारीक काटकर रख लें।

इसके बाद आप प्याज और टमाटर को भी धोकर बारीक-बारीक टुकड़े कर लें।

फिर आप प्रेशर कुकर में काबुली चने, चना दाल, एक चुटकी बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक डालें।

इसके साथ ही आप इसमें ढाई-तीन कप पानी डालकर 4-5 सीटियां लगा लें।

फिर आप मिक्सर जार में प्याज और टमाटर को डालकर पेस्ट बना लें।

इसके बाद आप एक कढ़ाई में करीब 3-4 टी टेबलस्पून तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें।

फिर आप इसमें तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची डालें।

इसके बाद आप इसको मीडियम आंच पर करीब 30 सेकंड तक भून लें।

फिर आप मसाले में प्याज का पेस्ट डाले और करीब 3 से 4 मिनट तक सुनहरा होने तक भूनें।

इसके बाद आप इसमें टमाटर का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी डालें।

इसके साथ ही आप इसमें अमचूर, गरम मसाला और हींग डालकर अच्छी तरह से मिला लें।

फिर आप इस प्यूरी को करीब 4-5 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएं।

इसके बाद आप इसमें स्वादानुसार नमक डालकर मिला दें।

फिर आप इसमें मेथी के पत्ते डालें और करीब 2-3 मिनट तक पकाएं।

इसके बाद आप इसमें उबला हुआ काबुली चना डालें और मिला दें।

फिर आप कढ़ाई को ढककर मीडियम आंच पर करीब 5-7 मिनट तक पकाएं।

इसके बाद आप इसमें ताजा क्रीम डालें और अच्छे से मिला लें।

फिर आप इसको करीब 1 मिनट और पकाएं और गैस को बंद कर दें।

अब आपकी स्वादिष्ट मेथी छोले की सब्जी बनकर तैयार हो गई है।

फिर आप इसको रोटी, पराठा या नान के साथ गर्मागर्म परोसें।