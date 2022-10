Mirror Cleaning Tips: घर में लगा मिरर हो गया है गंदा? इस तरह करेंगे साफ तो चमकने लगेगा एकदम नए जैसा

How to Clean Old Mirror: दिवाली आने में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है और ज्यादातर लोग घरों की सफाई (Diwali Cleaning) में लगे हुए हैं. दिवाली से पहले हर कोई घर के कोने-कोने को साफ करना चाहता है, लेकिन कई बार लापरवाही की वजह से घर के शीशे पर लगे दाग धीरे-धीरे इतने गहरे हो जाते हैं कि वो आसानी से हट (Mirror Cleaning Tips) नहीं पाते हैं.

अखबार से करें मिरर की सफाई

कपड़े से धाके के टुकड़े निकलते है और इससे शीशे की सफाई करने पर उसके ऊपर धागे के टुकड़े रह जाते हैं, इस वजह से शीशा साफ नहीं दिखता है. इस समस्या से निपटने के लिए आप अखबार (Newspaper for Mirror Cleaning) का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले शीशे पर पानी स्प्रे करें और फिर अखबार से सफाई करें. अखबार शीशे की गंदगी निकाल देगा और शीशा एकदम साफ हो जाएगा.

टेल्कम पाउडर से हट जाएगी शीशे की गंदगी

घर में लगे शीशे के दाग हटाने के लिए टेल्कम पाउडर (Talcum Powder for Mirror Cleaning) भी अच्छा ऑप्शन है. इसके लिए शीशे पर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर छिड़ककर कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर कुछ देर पार कपड़े या न्यूजपेपर की मदद से इसे साफ करें. इससे शीशे पर लगे दाग और गंदगी हट जाएगी.

विनेगर से मिलेगा अच्छा रिजल्ट

बाथरूम में या वॉश बेसिन के पास लगे शीशे पर पानी के दाग लग जाते हैं और उन्हें साफ करना बड़ा चैलेंज होता है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए विनेगर अच्छा ऑप्शन है. इसके लिए एक कप पानी में 2 चम्मच विनेगर मिलाकर घोल तैयार करें और फिर शीशे पर स्प्रे कर दें. लिक्विड को कुछ देर छोड़ दें और फिर कपड़े से शीशे को साफ कर दे.

नींबू से करें शीशे की सफाई

शीशे को चमकाने के लिए नींबू का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एक कप पानी में नींबू का रस मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें और फिर शीशे पर स्प्रे कर सफाई करें. इससे सारे दाग हट जाएंगे और शीशे को एक नई चमक मिलेगी. इसके अलावा आप चाहें तो नींबू के छिलके से रगड़कर भी शीशे को साफ कर सकते हैं.

नमक और बेकिंग सोडा से भी कर सकते हैं सफाई

शीशे की सफाई के लिए नमक और बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए एक कप पानी में 4 चम्मच नमक मिलाकर शीशे को साफ कर सकते हैं. इसके अलावा पानी में बेकिंग पाउडर मिलाकर भी सफाई कर सकते हैं.

