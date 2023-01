Momos Side Effects: बड़े चाव से खाते हैं सड़क के किनारे मोमोज? तो जान लें इसके खतरे

Why Momos Is Not Good For Health​: मोमोज आज के दौर में खासतौर पर युवाओं का सबसे पॉपुलर फास्ट फूड (Fast Food) बन चुका है. हर इलाके में आपको मोमोज बिकते हुए दिख जाएंगे. लेकिन क्या आप जानते है कि ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं. बल्कि इनका ज्यादा सेवन आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए आज हमको बता रहे है कि मोमोज के सेवन से किस तरह हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है.

सेहत से खिलवाड़ है मोमोज का सेवन

आपको पता होगा कि मोमोज (Momos) मैदे से बनाए जाते है, और मैदे (Fine Flour) में एजोडीकार्बोनामाइड (Azodicarbonamide), बेंजोइल पेरोक्साइड (Benzoyl Peroxide) जैसे तत्व मिलाए जाते हैं.

शरीर को होगा तगड़ा नुकसान

मोमोज (Momos) को सॉफ्ट बनाएं रखने के लिए इसमे एलोक्सन नाम का तत्व भी मिलाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है. दरअसल मोमोज को बनाने के लिए मैदे में जो तत्व मिलाए जाते है वह सेहत के लिए सही नहीं होते है. ये तत्व शरीर के पैंक्रियाज (Pancreas) को नुकसान पहुंचा सकते है. इसके अलावा यह डायबिटीज (Diabetes) के खतरे को भी बढ़ा देते है.

नॉनवेज मोमोज से खतरा

आपको पता होगा कि मोमोज वेज और नॉनवेज दोनों ही तरह के बनाए जाते हैं. नॉनवेज मोमोज (Non-Veg Momos) को बनाने के लिए चिकन मांस का इस्तेमाल होता है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती. खराब चिकन मीट की क्वालिटी की किसी को भी बीमार कर सकती है.

मोमोज की लाल चटनी भी नुकासानदेह

लोग मोमोज (Momos) के साथ-साथ उसकी साथ दी जाने वाली लाल चटनी के भी बहुत दीवाने बेहद दीवाने होते है, जो बहुत ज्यादा तीखी होती है. अत्यधिक तीखा खाने से आप बवासीर या पेट की समस्या के भी शिकार हो सकते है.







(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं