Mouni Roy की तरह हसीन जुल्फों को करना है फ्लॉन्ट, इस तरह करें Hair Care

How To Take Care Of Your Hair: लड़कियां अपनी ब्यूटी को लेकर काफी कॉन्शियस होती हैं, इसके लिए चेहरे को संवारने और स्टाइलिश ड्रेस पहनने के अलावा बालों की खूबसूरती पर भी ध्यान देना जरूरी है. लेकिन हर मौसम में बालों को परेशानी झेलनी पड़ती, गर्मी में ये धूप और पॉल्यूशन का शिकार होते हैं, बरसात में मॉइस्चर का असर और सर्दियों में डैंड्रफ की समस्या पैदा हो जाती है. अगर आपको भी बॉलीवुड एक्ट्रेस मॉनी रॉय (Mouni Roy) की तरह हसीन जुल्फों को फ्लॉन्ट करना पसंद है तो इसके लिए कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें.

सही तरीके से शैम्पू का इस्तेमाल

बालों की गंदगी और डैंड्रफ से बचाना है तो इसके लिए शैम्पू का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है. अगर बाल साफ नहीं रहेंगे तो नेचुरल शाइन खत्म होने लगेगी. इससे हेयर फ्रिजी हो सकते हैं और जड़ों में नेचुरल सीबन खत्म होने लगता है, ये आगे चलकर ड्राई हेयर की वजह बनता है. अगर आपके बाल ज्यादा रूखे हैं हफ्ते में दो बार शैम्पू करें. अगर आपका स्कैल्प ऑयली वीक में 3 बार शैम्पी करें. इस बात का भी ख्याल रखें कि शैम्पू माइल्ड और केमिकल फ्री हो, वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है.

सही कंडीशनर का यूज

जिन लड़कियों के हेयर क्यूटिकल्स डैमेज हो रहे हैं उनका हेयर फॉल बढ़ सकता है. अगर आप चाहते हैं कि बालों का टूटना बंद हो जाए तो इसके लिए आपको बेस्ट हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना होगा. ये बालों को सुरक्षा प्रदान करेगा.

हेयर ऑयलिंग

बालों को जड़ों तक पोषण देने के लिए इसपर नेचुरल ऑयल अप्लाई करना जरूरी है, ऐसा करने से स्कैल्प में ब्लड सरकुलेशन बेहतर होता है और हेयर ग्रोथ में काफी मदद मिल जाती है. इसके लिए जरूरी है कि आप केमिलक बेस्ड हेयर ऑयल को छोड़कर प्राकृतिक तेलों का इस्तेमाल करें जैसे ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल, जोजोबा ऑयल और कैस्टर ऑयल

कंघी करें

बालों की सफाई और इसे बेहतर बनाने के लिए कंघी करते रहना जरूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो बाल उलझने लगेंगे और जल्दी टूट जाएंगे, गीले बालों में कंघी करने से बचे क्योंकि फिर हेयरफॉल ज्यादा होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

