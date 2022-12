New Year Party 2023: नए साल के जश्न के लिए बेस्ट है Delhi-NCR की ये लोकेशन, खूब करेंगे इन्जॉय

Best Places To Celebrate New Year 2023: नए साल का मौका यानि जश्न मनाने का मौका. क्योंकि ये प्रतीक जो बीत गया सो बीत गया वाले फॉर्मूले को अपनाकर एक नई और शानदार शुरूआत. और इस बात में कोई शक नहीं कि आगाज हमेशा जानदार ही होना चाहिए. इसलिए क्या युवा क्या बुजुर्ग हर कोई नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटा है और प्लान भी बना चुके हैं लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो अब तक डिसाइड नहीं कर पाए कि न्यू ईयर ईव वो कहां सेलिब्रेट करें तो टेंशन ना लें क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास ऐसी लोकेशन की कमी नहीं जहां आप नए साल का जश्न मना सकेंगे.

यहां मनाएं नए साल का जश्न (Best Places to Celebrate New Year)

DLF Mall (Noida)

नोएडा का डीएलएफ मॉल इस साल न्यू ईयर पार्टी के लिए बेस्ट साबित हो सकता है. यहां चल रहे Smaaash Carnival में जाएं और खूब इन्जॉय करें. शानदार खाना, म्यूजिक आपके इन्जॉयमेंट को दुगना कर देंगे. आप यहां पर फैमिली के साथ भी इन्जॉय कर सकते हैं और अगर आप अकेले हैं तो यहां पहुंचने के बाद आपको अकेलेपन का अहसास नहीं होगा.

Time Machine restaurant (Noida)

नोएडा में मौजूद इस खास रेस्टोरेंट का खाना तो लजीज है ही साथ ही यहां का डेकोर लोगों को खूब आकर्षित करता है. वहीं बात करें न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तो खास इंतजाम न्यू ईयर ईव पर यहां किए जाएंगे जिसका लुत्फ आप उठा सकते हैं.

Kitty Su (Barakhamba- Delhi)

दिल्ली की नाइट लाइफ इन्जॉय करनी हो तो इस क्लब में जाया जा सकता है. न्यू ईयर के मौके पर तो यहां जश्न डबल हो जाता है. दिल्ली के बीचों-बीच बाखाखंभा जैसे पॉश एरिया में मौजूद ये नाइटक्लब सेफ्टी के लिहाज से भी ठीक है. खास बात ये है कि ये फाइव स्टार होटल द ललित के अंदर है.

Garage Inc (Hauz Khas – Delhi)

साउथ दिल्ली के पॉश इलाके हौज खास में बने इसे पार्टी लोकेशन पर भी आप न्यू ईयर सेलिबरेशन प्लान कर सकते हैं. खासतौर से यूथ इस जगह पर जाना काफी पसंद करत हैं. मौज-मस्ती से लेकर नाच गाने तक यहां आपको सभी इंतजाम मिलेंगे.

Manhattan Bar (Gurugram)

नोएडा और दिल्ली के अलावा गुरुग्राम के लोग भी इस खास लोकेशन पर जाकर नए साल का जश्न मना सकते हैं. बेहद शानदार फूड, ड्रिंक्स के अलावा डास फ्लो पर भी आप मन मुताबिक इन्जॉय कर पाएंगे.