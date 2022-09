Weight Loss Tips: रोटी या ब्रेड? जानिए वजन घटाने के मामले में कौन सा फूड है बेहतर

Roti Or Bread, Which is More Healthy: इस बात को लेकर अक्सर बहस की जाती है कि रोटी या ब्रेड में से वो कौन सा फूड है जो वजन कम करने में हमारी मदद करते हैं, हालांमकि कई वजह से ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट हमें रोटी का सेवन ज्यादा करने की सलाह देते हैं क्योंकि ब्रेड में चीनी, प्रिजरवेटिव्स और कई अनहेल्दी कंपाउड हो सकते हैं, चाहे वो ब्राउन ब्रेड हों या मल्टीग्रेन ब्रेड. रोटी हमारी डेली जाइट का हिस्सा है जो हम आमतौर पर गेहूं के आटे से बनी होती है. आइए जानते हैं कि हम रोटी की मदद से कैसे अपने बढ़ते हुए वजन को कम कर सकते हैं.

ब्रेड से क्यों बेहतर है रोटी?

1. हाई फाइबर

प्रोटीन, कार्ब्स और घुलनशील फाइबर सहित कई न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी के कारण रोटी निश्चित रूप से ब्रेड के मुकाबले एक सेहतमंद विकल्प है. ये फाइबर आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देते हैं, और आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं.

2. जीरो प्रिजरवेटिव्स

ब्रेड बहुत सारे प्रिजरवेटिव्स के साथ तैयार किया जाता है, यही वजह है कि इसे तकरीबन एक हफ्ते तक खाया जा सकता है, लेकिन रोटियों को तुरंत तैयार कर खाया जाता है और उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है इसलिए ताजे फूड और कम प्रिजरवेटिव्स की वजह से रोटी ज्यादा हेल्दी है

3. जीरो यीस्ट

ब्रेड के उलट रोटी में यीस्ट नहीं होता है. यीस्ट का इस्तेमाल ब्रेड को नरम बनाने और फुलाने के लिए किया जाता है. चूंकि ब्रेड शरीर को डिहाइड्रेट करता है और पाचन तंत्र में गड़बड़ी पैदा कर सकता है इसलिए ये नुकसानदेह है.

4. डायबिटीज के खतरे में कमी

चूंकि ब्रेड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है और इसे अक्सर मीठा या नमकीन बनाया जाता है इसलिए ये डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेहद नुकसानदेह है. इसलिए अगर आप ब्लड शुगर और वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ब्रेड की जगह रोटी खाएं

