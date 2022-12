Drinking Water After Walking: वॉक करने के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए या नहीं? आपके लिए जानना है जरूरी

Should I Drink Water Just After Walking: हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है, यही वजह है कि ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट हाइड्रेट रहने की सलाह देते हैं. पानी की कमी होने से हमारे बॉडी के फंक्शंस पर बुरा असर पड़ता है. पानी की कमी हो जाए तो शरीर में कमजोरी और इनडाइजेशन की समस्या पैदा हो सकती है. लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जहां आपको डर रहता है कि अभी पानी पीना चाहिए या नहीं.

वॉक के तुरंत बाद पानी पीना सही या गलत?

हम अच्छी सेहत और फिटनेस के लिए सुबह या शाम को टहलना पसंद करते हैं. अक्सर जब हम वॉक करके लौटते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि इसके तुरंत बाद पानी पीना चाहिए या नहीं. तो चलिए आज हम आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं.

हमें पानी कितना पीना चाहिए ये न सिर्फ हमारे वर्कआउट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि बाहर का मौसम कैसै है. अगर चिलचिलाती गर्मी है तो जाहिर सी बात है कि आपको पसीना ज्यादा आएगा और ज्यादा पानी पीने की जरूरत महसूस होगी. वहीं सर्दी के मौसम में पसीना कम आता है, फिर भी पर्याप्त मात्रा में वॉटर इनटेक जरूरी है.

इस बात का रखें ख्याल

आप कभी भी वॉक पर जाने से ठीक पहले ज्यादा पानी न पिएं क्योंकि इससे पेट फूलने की समस्या आ सकती है, वहीं अगर आप कम पानी पिएंगे तो एनर्जी लेवल कम हो सकता है. हालांकि थोड़ी-थोड़ी में हल्का पानी पीते रहने से सेहत अच्छी रहती है.

अगर इस सवाल का जवाब चाहिए कि टहलने के तुरंत बाद कितना पानी पीना चाहिए, तो हम बता दें कि वॉक के बाद एक से डेढ़ लीटर पानी सही है क्योंकि इससे बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपको चक्कर या कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

