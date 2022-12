Benefits Of Slap Therapy: रोजाना फेस पर करें थप्पड़ की बौछार, यही है खूबसूरत और जवां स्किन का राज

Benefits Of Slap Therapy: सुंदर और चमकदार त्वचा कौन नहीं चाहता। ऐसी त्वचा पाने के लिए आप महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा तक लेते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट्स कई हानिकारक केमिकल से भरपूर होते हैं जिससे कई बार ये ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्ट्स आपकी त्वचा को हानि तक पहुंचा सकते हैं।

ऐसे में आज हम आपको स्लैप थेरेपी के बारे में बताने जा रहे हैं। स्लैप थेरेपी आजकर कई देशों में काफी ट्रेंड में चल रही है। इस थेरेपी में महिलाएं अपने फेस पर हल्के हाथों से थप्पड़ मारती हैं। जिससे उनको हेल्दी और निखरी त्वचा पाने में मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं स्लैप थेरेपी (what is slap therapy) क्या है और इसके फायदे क्या होते हैं-

स्लैप थेरेपी क्या है? (what is slap therapy)

हिंदी में स्लैप थेरेपी को थप्पड़ चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। स्लैप थेरेपी में अपनी स्किन पर हल्के हाथों से स्लैप किए जाते हैं क्योंकि इससे आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। जिससे आपको हेल्दी और जवां त्वचा पाने में मदद मिलती है।

स्लैप थेरेपी के लाभ (benefits of slap Therapy)

जब आप फेस पर हल्के हाथों से स्लैप करते हैं तो इससे आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है।

अगर आप की स्किन साँवली है तो स्लैप थेरेपी से आपके छोटे रोमछिद्र खुल जाते हैं जिससे झुर्रियां कम होने लगती हैं।



चेहरे पर थप्पड़ मारने से फेस मसल्स सक्रिय होती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है।



स्लैप थेरेपी आपकी स्किन क्वालिटी में सुधार करती है जिससे आपको बेहद ग्लोइंग त्वचा प्राप्त होती है।



स्लैप थेरेपी की मदद से फेस क्रीम, सीरम या ऑयल आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं।

जब आप फेस पर थप्पड़ मारते हैं तो इससे स्किन डिटॉक्सीफाई हो जाती है।

स्लैप थेरेपी से पिंपल्स जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाता है।

स्लैप थेरेपी कैसे लें? (How To Do Slap Therapy)

इसके लिए आप रोजाना हल्के हाथों से अपने फेस पर 50 थप्पड़ मारें। यहां आपको बता दें कि जिन लोगो की स्किन ज्यादा सेंसटिव है वो स्लैप थेरेपी को अपनाने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। आप इस थेरेपी को खुद या फिर सैलून या स्पा में जाकर भी करवा सकती हैं। इसको करने से पहले आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से धोएं और फिर हल्के हाथों से फेस को थपथपाएं।