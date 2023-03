Zinc Deficiency: अगर आपके शरीर में हो गई है जिंक की कमी, तो इन फूड्स से आज ही कर लें दोस्ती

How To Maintain Zinc In Body: जिंक एक ऐसा मिनरल है जिसकी जरूरत हमारे शरीर को काफी ज्यादा होती है, इसकी कमी से कई परेशानियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें.