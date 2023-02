Skin Care Tips: एलोवेरा की मदद से इस तरह से करें फेस क्लीनअप, चेहरा बनेगा खूबसूरत

How To Clean Up Face With Aloe Vera: एलोवेरा का इस्तेमाल हेल्थ के लिए अच्छा होता है.ये हेल्थ के साथ-साथ स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है, स्किन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है.जी हां कुछ लोग एलोवेरा का फेस पैक बनाकर अप्लाई करते हैं तो कुछ लोग इसे डारेक्ट लगा सकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आप एलोवेरा से फेस क्लीनअप भी कर सकते हैं. जी हां एलोवेरा से चेहरे को साफ करनेसे आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनती है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप एलोवेरा से फेस क्लीन कैसे कर सकते हैं?

इन तरीकों से घर पर करें एलोवेरा से फेस क्लीनअप-

क्लींजिंग (cleansing)-

फेस क्लीनअप में सबसे पहले चेहरे की क्लीजिंग होती है. आप एलोवेरा जेल से अपने चेहेर की क्लींजिंग कर सकते हैं. फेस क्लींजिंग करने के लिए आप दो चम्मच एलोवेरा जेल लें अब इसमें एक चम्मच नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें इसके बाद इसे अपने पूरे फेस पर लगाएं और 4 मिनट तक मसाज करें. इसके बाद फेस को पानी से धो लें.

स्क्रबिंग (scrubbing)-

चेहरे की डीप क्लीनिंग करने के बाद चेहरे की स्क्रबिंग करना बहुत जरूरी होता है. इससे फेस की डेड स्किन निकल जाती है.वहीं एलोवेरा से फेस स्क्रबिंग करने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें. अब इसमें 2 चम्मच ओट्स का पाउडर मिलाएं अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. अब 5 मिनट बाद अपने फेस को पानी से धो लें. इससे चेहरे के दाग धब्बे दूर होंगे और चेहरा साफ नजर आएगा.

मसाज (massage)-

फेस की स्क्रबिंग के बाद मसाज करना बहुत जरूरी है. आप एलोवेरा जेल से चेहरे की मसाज कर सकते हैं. मसाज करने के लिए एक चम्मच एलोवेरा जेल लें. इसमें एक चम्मच शहद मिला लें अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट तक मसाज करें. बता दें फेस की मसाज करने से बल्ड सर्कुलेशन बेहतर होता है और चेहेर पर ग्लो आता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

