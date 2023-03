Summer Natural Drinks: गर्मियों में पीना शुरू कर दें ये 5 नेचुरल ड्रिंक्स, पेट की गर्मी होगी शांत; बॉडी में नहीं होगी पानी की कमी

How to Keep Body Hydrated in Summer: होली गुजरने के साथ ही देश में गर्मी ने आहट दे दी है. देश में कई जगहों पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और वहां अब लू चल रही हैं. जल्द ही दिल्ली-एनसीआर में भी तेज गर्मी का दौर शुरू होने जा रहा है. इस मौसम में गर्मी की वजह से शरीर बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, साथ ही पेट से जुड़ी कई तकलीफें भी परेशान करने लगती हैं. इस समस्या से बचने के लिए आज हम आपको 3 प्राकृतिक ड्रिंक्स के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन करके आप तेज गर्मी में भी खुद को फिट रख सकते हैं. आइए जानते हैं कि वे ड्रिंक्स कौन सी हैं.

नींबू पानी गर्मियों में बॉडी को फिट रखने के लिए नींबू पानी को रामबाण माना जाता है. नींबू (Summer Natural Drinks) में विटामिन-सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है. साथ ही यह पेट की कब्ज और गैस-एसिडिटी की समस्या को भी दूर करता है. इसे पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं रहती. छाछ का सेवन गर्मियों में छाछ यानी लस्सी का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसे पीने से पेट की गर्मी शांत होती है और लंबी कब्ज से राहत मिलती है. रोजाना लस्सी पीने से आंतों की सफाई में भी मदद मिलती है. पाचन शक्ति को बेहतर बनाने में यह बहुत कारगर मानी जाती है. गन्ने का रस गन्ने का रस गर्मियों में बिकने वाला लोकप्रिय ड्रिंक है. इसे नेचुरल एनर्जी बूस्टर ड्रिंक (Summer Natural Drinks) माना जाता है. यह न केवल बॉडी को हाइड्रेट रखता है बल्कि इसे पीने से लू से बचने में भी मदद मिलती है. रोजाना एक गिलास गन्ने का जूस पीने से शरीर में ठंडक रहती है. बेल पत्थर का जूस बेल पत्थर का जूस पीना गर्मियों में सेहत को बहुत फायदा पहुंचाता है. इसे पीने से पेट की गर्मी शांत हो जाती है और शरीर को ठंडक मिलती है. बेल पत्थर का जूस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है. इसे पीने से पाचन तंत्र तंदरुस्त होता है और भूख अच्छी लगती है. नारियल पानी नारियल पानी साल के 12 महीने बिकने वाला नेचुरल ड्रिंक (Summer Natural Drinks) है. इसे प्राकृतिक ऊर्जा का भंडार भी कहा जाता है. इस ड्रिंक को पीने से पेट का डाइजेशन सिस्टम बेहतर होता है. नारियल पानी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को डिहाइड्रेट होने से रोकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)