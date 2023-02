Cold Milk: ठंडे दूध पीने के हैं अपने अलग फायदे, जानिए आपके लिए क्यों है जरूरी

Why You Should Drink Cold Milk: बच्चे, बूढ़े और जवान सभी के लिए गाय या भैंस का दूध पीना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. मिल्क एक कंप्लीट फूड है क्योंकि इसमें तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हर तरह से लाभ पहुंचाने का काम करते है. इसमें प्रोटीन, मैग्निशियम, कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी और पौटेशियम की भरपूर मात्रा होती है. हम में ज्यादातर लोग गर्म दूध पीना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठंडा दूध पीने के भी अपने कई फायदे हैं. आइए इन पर नजर डालते हैं.

कोल्ड मिल्क पीने के फायदे

1. वजन कम करने में मददगार

वजन घटाने के लिए हम हेवी एक्सरसाइज और स्ट्रिक्ट डाइट का सहारा लेते हैं, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी आपका पेट कम नहीं हो पाता, तो ऐसे में आप एक बार ठंडे दूध का सेवन शुरू कर दें. इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जिससे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखने में मदद मिलती है और बॉडी की कैलोरी एक्ट्रा बर्न होनी है. इसके अलावा अगर आप कोल्ड मिल्क पीते हैं तो काफी देर तक भूख नहीं लगती, जिससे वजन धीरे-धीरे कम हो जाता है.

2. पेट की जलन होगी शांच

अगर आपको अक्सर पेट में जलन महसूस होती है या फिर एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं तो आपके लिए ठंडा दूध रामबाण इलाज साबित हो सकता है. इस हेल्दी ड्रिंक के जरिए डाइजेशन दुरुस्त किया जा सकता है, अगर आप थोड़ा ज्यादा फायदा चाहते हैं तो दूध में इसबगोल मिलाकर पी सकते हैं, इससे पेट की परेशानियों से जल्द राहत मिल जाती है.

3. स्किन होगी हेल्दी

कोल्ड मिल्क में काफी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इससे आपके शरीर को डिहाइड्रेशन का सामना नहीं करना पड़ता है. इससे आपकी स्किन ग्लोइंग और शाइनी हो जाती है. आजकल काफी लोग स्किन में होने वाली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. ऐसे में रोजाना सुबह उठकर ठंडा दूध पीने की आदत डाल लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

