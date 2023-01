How To Control High Cholesterol: सर्दियों में ये खराब आदतें बढ़ा देती हैं Cholesterol Level, आज ही बदल दें!

Tips to help you manage cholesterol in winter: मोटापा आज के समय की एक आम समस्या है. इसके पीछे आज के समय की खराब जीवनशैली और खान-पान का बहुत बड़ा हाथ है. लेकिन गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में आपका वजन तेजी से बढ़ने लगता है इसके कई कारण होते हैं ज्यादा ऑयली चीजों का सेवन और फिजीकली एक्टिव न होना आदि.

ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्दियों में कॉलेस्ट्रोल लेवल को कंट्रोल में बनाए रखने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए. अगर आप समय रहते ही शरीर में बढ़ते खराब कॉलेस्ट्रोल को कंट्रोल नहीं करते हैं तो इससे आपको दिल से जुड़ी बीमारियां जैसे- हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, तो चलिए जानते हैं (Tips to help you manage cholesterol in winter) सर्दियों में बढ़ते हुए कॉलेस्ट्रोल को कैसे कंट्रोल करें....

सर्दियों में बढ़ते हुए कॉलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने के टिप्स (Tips to help you manage cholesterol in winter)

फैट से भरी चीजों से परहेज करें

सर्दियों में आप पकवान जैसी स्वादिष्ट चीजें खाने से परहेज करें. इसके अलावा सैचुरेटेड फैट्स से भरपूर लाल मीट और फुल फैट दुग्ध पदार्थों को खाने से परहेज करें. इतना ही नहीं आप ट्रांस फैट वाली चीजें जैसे मफिन, केक और अंडे की जर्दी को भी खाने से परहेज करें.

एक्सरसाइज करें

अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं तो ऐसे में आप रोजाना नियमित तौर पर व्यायाम करें. इससे आपका वजन कंट्रोल में बना रहता है. साथ ही इससे ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) और कॉलेस्ट्रोल को कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसे में आप रोजाना करीब ढाई घंटे वॉक करें.

मीठा खाने से परहेज करें

अगर आपके शरीर में कॉलेस्ट्रोल का स्तर बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में आप मीठी चीजों से थोड़ी सी दूरी बना लें. इसके बजाय आप डाइट में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन और खनिजों से भरपूर चीजों को शामिल करें. इससे आपका बढ़ता हुआ वजन कम होने लगता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं