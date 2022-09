Early Riser: अलार्म बंद करके दोबारा सो जाने की आदत से हैं परेशान, करें ये काम चुटकियों में खुलेगी नींद

How To Stop Snoozing Alarm In Sleep: सुबह उठने के कई फायदे हैं, ये सारी बाते हम सभी जमाने से सुनते आ रहे हैं. सुबह उठने से इंसान के पास देर तक सोने वाले के मुकाबले दिन के ज्यादा घंटे होते हैं. हर कोई सुबह उठने की कोशिश करता है, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो रोज सवेरे उठ पाते हैं. रोज सुबह उठने के लिए बहुत लोग अलार्म तो लगाते हैं पर उसके बजते ही उसे बंद करके दोबरा सो जाते हैं. आज हम आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाले हैं जिसकी मदद से आप आराम से सुबह उठ पाएंगे.

तय करें सोने का समय

रोज रात में सोने से पहले आप सुबह उठने का समय तय कर लें. इसी तरह रोज दिन में ही आप रात में सोने का समय डिसाइड कर लें. जब आप ऐसा करने लगेंगे तो रोज सुबह जल्दी उठने और रात में जल्दी सोने के लिए आपका दिमाग पहले से ही तैयार हो जाएगा. अगर आप इस तरकीब को अपनाएंगे तो सुबह उठने में कामयाब रहेंगे.

उठने के तुरंत बाद करें ये काम

सबसे पहले आप अपने अलार्म को बिस्तर से दूर रखा करें ताकि आपको उठकर उसे बंद करने जाना पड़े. अलार्म बंद करने के बाद तुरंत लाइट जलाएं और मुंह धुलें. ऐसा करने से नींद भाग जाएगी.

बनाएं एक टु-डू लिस्ट

रोज सुबह जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना जरूरी है. रात में सोने से पहले आप जरूर एक टु-डू लिस्ट बनाएं. ऐसा करने से जब आप सुबह उठेंगे तो आपके पास जल्दी उठने की एक वजह होगी. जब आपको आलस आएगा और आप दोबारा सोने का सोचेंगे तभी आपको ये याद आ जाएगा कि आप सुबह क्यों या फिर क्या करने के लिए उठना चाहते थे और उसके याद आते ही आप वापस अपने काम में लग जाएंगे.

