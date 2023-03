Glowing Skin: चाहिए Alia Bhatt जैसा Pink Glow, बस इस फल से करें चेहरे की मसाज

How To Use Beetroot On Face: चुकंदर एक बहुत ही हेल्दी सुपरफूड है जोकि मैंग्नीज, पौटेशियम, फाइबर, फोलेट, आयरन, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी और विटामिन सी जैसे गुणों से भरपूर होता है इसलिए ये आपकी सेहत के साथ-साथ स्किन के लिए भी बेहतरीन होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुकंदर आपकी स्किन को ढेरों लाभ प्रदान करते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए ग्लोइंग स्किन के लिए चुकुंदर इस्तेमाल करने के तरीके लेकर आए हैं. इससे आपकी स्किन की सारी समस्याओं दूर होती है इसके साथ ही इससे आपकी रंगत में सुधार होता है जिससे आपको ग्लोइंग स्किन प्राप्त होती है, तो चलिए जानते हैं (How To Use Beetroot On Face) चुकुंदर कैसे इस्तेमाल करें.....

चेहरे पर चुकंदर कैसे लगाएं (How To Use Beetroot On Face) चुकंदर फेस क्लींजर इसके लिए आप चुकंदर का रस निकालें. फिर आप इसको फेस पर अच्छी तरह से लगाकर थोड़ी देर तक छोड़ दें. इसके बाद साफ पानी से चेहरे को धोकर साफ कर लें. इससे आपके फेस पर नेचुरल ग्लो आने लगता है. चुकंदर फेस मास्क इसके लिए आप एक बाउल में 1 चम्मच चुकंदर का रस और संतरे का पाउडर डालकर मिला लें. फिर आप इसको फेस पर अच्छी तरह से लगाकर सुखाएं और धो लें. इससे आपके फेस पर गुलाबी निखार आने लगेगा. चुकंदर फेस मसाज इसके लिए आप एक बाउल में एक चम्मच कच्चा दूध, बादाम तेल और चुकंदर रस डालकर मिला लें. फिर आप इसको फेस पर अच्छी तरह से लगाकर मसाज करें. इससे आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है जिससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग दिखने लगते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)