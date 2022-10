Washing Machine में कपड़े धोते समय फॉलो करें ये टिप्स, कम डिटर्जेंट में ही चमक जाएंगे Clothes

How to Wash Cloth in Washing Machine: आजकल ज्यादातर घरों में वॉशिंग मशीन होती है और लोग अक्सर चाहते हैं कि कम डिटर्जेंट व पानी में कपड़े चमक जाएं. लेकिन, कई बार सही से वॉशिंग मशीन (Washing Machine) का इस्तेमाल नहीं करने पर कपड़े गंदे रह जाते हैं या कपड़े के ऊपर डिटर्जेंट जमा हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या होती है तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जिनको फॉलो कर आप आसानी से कपड़े साफ कर सकते हैं.

अलग-अलग तरह के कपड़ों को साथ ना धोएं

अक्सर लॉन्ड्री बैग में रखे कपड़ों को एक साथ मशीन में धोने के लिए डाल देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अलग-अलग कपड़ों को एक साथ वॉश करने की वजह से कई बार कपड़े गंदे रह जाते हैं. हार्ड कपड़ों के साथ सॉफ्ट कपड़े धोने से इनके खराब होने या फिर फटने का भी खतरा रहता है, क्योंकि मोटे कपड़ों को ज्यादा देर वॉश करना पड़ता है जबकि सॉफ्ट कपड़े जल्दी धुल जाते हैं.

कपड़ों के हिसाब से करें प्रोग्राम सेट

ऑटेमेटिक वॉशिंग मशीन (Washing Machine) में कपड़े के हिसाब से अलग-अलग प्रोग्राम होते हैं, लेकिन गलत प्रोग्राम सेलेक्ट करने की वजह से कई बार कपड़े साफ नहीं होते हैं. इसलिए, मशीन की सेटिंग को कपड़ों (Clothes) के अनुसार ही बदलें. इससे डिटर्जेंट भी कम लगेगा और पानी का भी कम इस्तेमाल होगा.

ज्यादा और कम गंदे कपड़ों को अलग-अलग धोएं

वॉशिंग मशीन (Washing Machine) में कपड़े डालते समय इस बात का ख्याल रखें कि ज्यादा गंदे कपड़े अलग धोएं, जबकि कम गंदे कपड़ों को अलग धोएं. कम गंदे कपड़ों को धोने में कम समय और कम पानी लगेगा, इसलिए मशीन में कम समय सेट करें. वहीं, ज्यादा गंदे कपड़ों को ज्यादा देर देर तक घुमाने की जरूरत पड़ती है.

