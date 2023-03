Weight Control Tips: बिना जिम जाए घटाना चाहते हैं पेट की चर्बी? रोजाना सुबह करने लगें ये 4 काम; सब पूछेंगे आपकी सेहत का राज

Weight Loss Tips Without Going To Gym: बढ़ता मोटापा आजकल हर किसी के लिए परेशानी बना हुआ है. कहते हैं कि एक बार वजन बढ़ जाए तो फिर उसे घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है. शरीर की बढ़ी चर्बी को कम करने के लिए लोग घंटों तक जिम में पसीना बहाते हैं. इसके बावजूद कई सारे लोग अपना वजन कम करने में कामयाब नहीं हो पाते. आज हम बिना जिम वजन कम करने के लिए आपको 5 आसान टिप्स बताने जा रहे हैं. इन टिप्स को अपनाकर आप कुछ ही हफ्तों में अपना फैट कम करने में कामयाब हो जाएंगे. आइए जानते हैं कि वे टिप्स क्या हैं.

वजन कम करने के टिप्स (Weight Loss Tips) गुनगुने पानी का करें सेवन हेल्थ एक्सपर्टों के मुताबिक सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए. ऐसा करने से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, जिससे बॉडी का वजन कम करने में मदद मिलती है. आप चाहतें को गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर भी पी सकते हैं. सुबह की धूप जरूर लें डॉक्टरों का कहना है कि सुबह की धूप सेंकना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इससे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है. साथ ही पेट पर जमा चर्बी भी धीरे-धीरे कम होने लगती है. धूप सेंकने से बॉडी को विटामिन-डी मिलता है, जिससे शरीर की हड्डियां भी मजबूत होती हैं. पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता शरीर को स्लिम-ट्रिम और सुगठित बनाने के लिए आपको नाश्ते में हल्की चीजों का सेवन करना चाहिए. इनमें फल, दूध, जूस, अंडे जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं. इन चीजों के सेवन से शरीर को फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की आपूर्ति होती है. जिससे बॉडी फिट रहती है. रोजाना 2 लीटर पिएं पानी मेडिकल एक्सपर्टों के मुताबिक किसी भी स्वस्थ इंसान को रोजाना कम से कम 2 लीटर पानी का सेवन जरूर करना चाहिए. ऐसा करने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं और बॉडी में अनावश्यक फैट जमा नहीं हो पाता. जिससे मोटापा अपने आप ही कम होता जाता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)