Relationship Tips: दिलों में दूरियां बढ़ा देती हैं ये बातें, रिश्ते को कमजोर होने से ऐसे बचाएं

What things weaken the relationship: कई बार किसी रिलेशनशिप में लंबे वक्त तक रहने के बाद कपल्स को लगने लगता है कि उनके बीच प्यार कम हो गया है. कई बार लंबे वक्त तक दूर रहने की वजह से अचानक से कपल्स के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे हैं जोकि आपके रिश्ते को कमजोर करने की वजह बनती हैं. अगर आप इन बातों को वक्त रहते पहचानकर सुधार लें तो आपके रिश्ते में खोया हुआ प्यार वापस आ जाता है, तो चलिए जानते हैं (What things weaken the relationship) कौन सी बाते रिश्ते को कमजोर कर देती हैं.....

वक्त का अभाव होना किसी भी रिश्तें में अगर कपल्स एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं तो इससे दोनों के बीच की बॉन्डिंग कम हो सकती है. आज के समय की बिजी लाइफस्टाइल के कारण कपल्स एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं जिसके चलते व्‍यस्‍तता रिश्‍ते को बर्बादी की तरफ ढकेल देती है. इससे कपल्स के बीच मिसअंडरस्‍टैंडिंग पैदा होने लगती है. एक दूसरे पर विश्वास न होना अगर रिश्ते में अगर किसी भी कारण से विश्वास कम हो जाता है तो इससे आगे जाकर आपका रिश्ता प्रभावित होने लगता है. ऐसे में रिश्ते में विश्वास की कमी होने पर कपल्स एक दूसरे पर शक करने लगते हैं. इसके कारण उन दोनों के बीच इनसिक्‍योरिटी भावना बढ़ने लगते हैं जिससे झगड़े शुरू हो जाते हैं. एक दूसरे को खोने का डर होना जब किसी रिश्ते में कपल्‍स के बीच इनसिक्‍योरिटी की भावना पैदा हो जाती है तो उनको हर वक्त इस बात का डर सताता रहता है कि उनका पार्टनर कहीं उनको छोड़ न दें. फिर ये डर बहुत जल्द शक में बदल जाता है जोकि रिश्ते में दूरी का कारण बन जाता है.