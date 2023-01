Anant Ambani: 108 KG वजन घटाने के बाद फिर कैसे बढ़ गया अनंत अंबानी का Weight? ये हो सकती है वजह

Why Anant Ambani Gain Weight Again: भारत के टॉप बिजनेसमैन के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई की तस्वीरें आजकल काफी वायरल हो रही हैं जिसमें वो अपने मंगेतर राधिका मर्चेंट के साथ नजर आ रहे हैं. इस दौरान ये साफ पता चल रहा है कि उनका वेट काफी ज्यादा बढ़ गया है. लोगों के लिए ये चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि कुछ साल पहले अनंत अंबानी ने काफी हद तक अपना वेट लूज कर लिया था, लेकिन अब वो अपने पुराने शेप में वापस आ गए.

जब आईपीएल के दौरान अनंत की फोटो हुई थी वायरल

कुछ साल पहले आईपीएल मैच के दौरान जब अनंत अंबानी सोफे पर बैठकर लाइव मैच देख रहे थे तब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुईं थी. लोगों ने उनके मोटापे पर काफी तंज कसा था. फिर उन्होंने कोच विनोद चन्ना के अंडर रहकर डाइट कंट्रोल और हेवी वर्कआउट के जरिए करीब 108 किलो वजन कम कर लिया.

अनंत ने कैसे कम किया था 108 किलो वजन?

अनंत रोजाना करीब 5 घंटे एक्सरसाइज करते थे, जिसमें तकरीबन 20 किलोमीटर पैदल चलना और योग करना भी शामिल था. अनंत हेल्दी डाइट में लो कार्ब्स, हाई फाइबर फूड के साथ ताजे फल और सब्जियां खाते थे. इसके अलावा उन्होंने ऑयली और स्वीट चीजें खाना काफी हद तक कम कर दिया था.

हर कोई रह गया था हैरान

इसके बाद अनंत अंबानी की स्मिल फिगर देखकर हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि इतना ज्यादा वजन कम करना आसान नहीं होता. अनंत ने अपनी कड़ी मेहनत से वो मुमकिन कर दिया जो काफी मुश्किल नजर आता है. तब उन्हें ट्रोल करने वाले उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे, लेकिन साल 2023 में फिर ऐसा क्या हो गया कि अनंत का वजह फिर उतना ही बढ़ गया.

Congratulations Anant. Loosing 108Kg in 18 months! You really proved Son of Mukesh Dhirubhai Ambani. A World Record. pic.twitter.com/75x5kyTXEv

— Parimal Nathwani (@mpparimal) April 9, 2016