Vipassana Benefits: 10 दिनों के विपश्यना पर क्यों गए हैं सीएम केजरीवाल? फायदे जानेंगे तो आप भी करेंगे ये मेडिटेशन

Why CM Arvind Kejriwal Went To Vipassana Meditation: शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिला है. वो 19 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विपश्यना में हैं, ये एक मेडिटेशन का तरीका है जिसका मकसद मन को शांत करना और सेल्फ रिएलाइजेशन को हासिल करना है. केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इस ध्यान विधि के दौरान सीएम को डिस्टर्ब करना सही नहीं है. आइए इस मेडिटेशन प्रॉसेस के बारे में डिटेल से जानते हैं.

सौरभ भारद्वाज ने किया ट्वीट

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कहा, 'हर कोई इस बात से वाकिफ है कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल विपश्यना में हैं. ईडी अच्छी तरह से बात जानती है कि 10 दिनों के मेडिटेशन के दौरान बिना किसी कम्यूनिकेशन के उन्हें समन नहीं भेजा जा सकता है. ये समन लीगल प्रॉसेस से ज्यादा केंद्र सरकार का राजनीतिक दिखावा लगता है.'

Everyone knows that Hon’ble CM Arvind Kejriwal is in Vipasana. ED knows well that he can’t be served summons while he is without any communication during 10 days meditation.

This summon appears more of a political posturing of Central Govt than a legal process.

— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 22, 2023