Skipping Dinner: रात के वक्त बिना खाए सोना खतरनाक, सेहत को हो सकते हैं ऐसे नुकसान

Why You Should not Skip Dinner: हम लाइफ में कितनी भी बिजी क्यों न हों, लेकिन सुबह, दोपहर और रात का मील खाना नहीं भूलते, ये शरीर के पोषण और हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है. हालांकि कई लोग रात का खाना बिना खाए सो जाते हैं, इसके पीछे कई वजह है. कुछ वर्किंग पर्सन रात को ऑफिस आने के बाद इतना थक जाता है कि उसे बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाती है, वहीं कई लोगों को लगता है कि रात में भोजन नहीं करेंगे तो वजन कम हो जाएगा. लेकिन ऐसा करते हुए वो कहीं न कहीं खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं. आइए जानते हैं कि डिनर स्किप करने के किस तरह के बुरे प्रभाव हो सकते हैं.

डिनर स्किप करने के नुकसान

1. बॉडी में होगी न्यूट्रिएंट्स की कमी

अगर आप रात को सिर्फ इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं कि इससे आपका वजन कम हो जाएगा तो ये एक बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि ऐसा करने से उनके शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी और बॉडी मालन्यूट्रिशन यानी कुषोषण का शइकार हो जाएगी और इसका असर हमारे बॉडी फंक्शन पर पड़ेगा. ऐसे में आपको कमजोरी महसूस हो सकती है और खून की कमी का सामना करना पड़ सकता है.

2. एनर्जी की कमी होने का खतरा

अगर आप खाना पकाने के आलस के कारण डिनर नहीं करते हैं तो ये सेहत के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है, ये एक बुरी आदत है जिससे जितनी जल्दी तौबा कर लिया जाए उतना ही अच्छा होगा क्योंकि रात में सोते वक्त भले ही आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे होते हैं लेकिन हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है. ऐसे में नींद में एनर्जी की कमी होगी और अगले दिन भी आपको कमजोरी और थकान की शिकायत हो सकती है.

3. नींद में पड़ सकता है खलल

रात में अगर आप बिना खाना खाए सो जाएंगे तो मिड नाइट या लेट नाइट को अचानक भूख का अहसास होने लगेगा, इस वजह से आप 8 घंटे की सुकून भरी नींद नहीं ले पाएंगे, जिससे अगले दिन सुस्ती और थकावट महसूस होगी. इसलिए डिनर को कभी भी न छोड़ें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

