Wife शब्द का मतलब जानते हैं आप? लंबी है पुकार के इस नाम की कहानी

Wife word origin: धर्म शास्त्रों में पत्नी का दर्जा बड़ा महान होता है. पत्नी (Wife) को अर्धांगिनी, जीवन साथी जैसी उपमाओं से जाना जाता है. यूं तो अलग-अलग भाषाओं में इसके कई नाम और अर्थ हैं. कुछ सबसे पॉपुलर उपमाओं की बात करें तो पत्नी शब्द का सबसे प्रचलित पुकार का नाम वाइफ (Wife) होता है.

वाइफ शब्द का मतलब जानते हैं आप?

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक वाइफ का मतलब 'The woman that somebody is married to' यानि वो महिला जिससे किसी ने शादी की हो. इस मंच पर वाइफ शब्द का संबोधन यानी पुकार का नामकरण उस युवती या महिला के लिए है जिसकी शादी हो चुकी हो, यानी यहां शादीशुदा महिला को वाइफ कहा जाता है. वहीं वो महिला जो अपने पति से अलग हो चुकी हो, लेकिन कानूनन उसका रिश्ता खत्म ना हुआ हो उसे भी वाइफ ही कहा जाता है. वहीं डायवोर्स के बाद वाइफ के लिए एक्स वाइफ ( Ex-Wife) जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.

कहां से हुई वाइफ शब्द की उत्पत्ति?

विदेशी भाषा के जानकारों के मुताबिक वाइफ शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है. जिसे प्रोटो जर्मेनिक भाषा के wibam शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ था महिला. ये मॉर्डन जर्मन शब्द Weib से भी जोड़कर देखा जा सकता है जिसका मतलब वुमन यानी फीमेल होता है. इस तरह से वाइफ शब्द का असल और सामान्य मतलब महिला होगा. कहा जाता है कि इस तरह नामकरण के हिसाब से तो वाइफ शब्द शादी से जुड़ा हुआ नहीं है. इसके बावजूद धीरे-धीरे वाइफ शब्द का इस्तेमाल शादी से जोड़ दिया गया और इस तरह आखिर में यह इंग्लिश डिक्शनरी और वोकेबुलरी का हिस्सा बन गया होगा.

