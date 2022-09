Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 11 September 2022

1. Weight Loss Tips: वजन कम करने में मददगार है ये सस्ता फल, इस तरह डाइट में करना होगा शामिल

Weight Loss Fruit: वेट लूज करने के लिए आपने कई हेल्दी चीजों को ट्राई किया होगा, लेकिन अगर आपने सालोंभर बाजार में मिलने वाले इस कम कीमत वाले फ्रूट से दूर हैं तो कहीं न कहीं कुछ गलती जरूर कर रहे हैं.

2. Relationship Tips: ऐसे लड़कों को बिलकुल भी पसंद नहीं करती लड़कियां, अपनी जिंदगी से कर देती हैं आउट

Relationship Advice: जो लड़कियां अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस होती हैं उन्हें सुलझे हुए और मैच्योर लड़के काफी पसंद आते हैं. इसलिए अगर लड़कों को बेहतर फीमेल पार्टनर चाहिए तो कुछ बुरी आदतों को छोड़ दें.

3. Daily Shaving Benefits: रोजाना शेविंग करने के हैं कई सारे फायदे, पढ़ लेंगे तो कभी नहीं रखेंगे दाढ़ी

Shaving Benefits: लड़कियां चेहरे की ग्रूमिंग के लिए फेशियल कराती हैं. जब बात पुरुषों के चेहरे की होती है तो अक्सर लोग पैसे बचाने के लिए डेली शेविंग का सहारा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजाना शेविंग पुरुषों को ग्रूम करने के साथ उनकी स्किन के लिए वरदान साबित होती है. आइए बताते हैं कैसे.

4. Vitamin Deficiency: इस विटामिन की कमी से होता है हड्डियों में दर्द, बार-बार पड़ सकते हैं बीमार

Vitamin For Bone Health: हड्डियों में दर्द या कमजोरी आ जाए तो हमारा पूरा शरीर लाचार हो सकता है, इसलिए शरीर में एक खास विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए, इस डेफिशिएंसी के वॉर्निंग साइन को पहचानना बहुत जरूरी है.

5. Worst Fruits for Diabetes: डायबिटीज के मरीजों के लिए 'जहर' हैं ये 5 फल, तुरंत डाइट से करें बाहर

Diabetic Patient Should Not Eat These Fruits: कुछ ऐसे फल हैं जिनका सेवन करने पर डायबिटीज के मरीजों के लिए 'जहर' बन सकते हैं. भारत के मशहूर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट निखिल वत्स (Nikhil Vats) ने बताया कि वो कौन-कौन से 5 फूड्स हैं जो मधुमेह के रोगियों को बिलकुल नहीं खाने चाहिए.

6. Knee Surgery: Bollywood के इन 5 सेलिब्रटीज ने कराई थी घुटनों की सर्जरी, लिस्ट में एक सुपरस्टार भी शामिल

Knee Operation of Bollywood Celebrities:एक्टर और एक्ट्रेस अपनी शूटिंग के दौरान कड़ी मेहनत करते है. कई बार खतरनाक स्टंट या फिर कुछ हादसों की वजह से उन्हें चोट लग सकती है. तो आइए जानते हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के वो कौन-कौन से कलाकार हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में घुटनों की सर्जरी से गुजरना पड़ा है.

7. Green Tea: फायदों से भरपूर है ग्रीन टी, लेकिन इस वक्त पिएंगे तो उठाना पड़ जाएगा तगड़ा नुकसान

Green Tea Side Effects: ग्रीन टी का सेवन अक्सर लोग करते हैं ताकि उनके शरीर को काफी फायदा मिल सके, लेकिन अगर आपने सावधानियां नहीं बरतीं तो फायदे की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है.

8. Milk Boiling: दूध उबलने और बर्तन में चिपकने से हैं परेशान? इन ट्रिक्स की मदद से दूर करें प्रॉब्लम

Kitchen Hacks: जब भी हम दूध को उबालते हैं तो इस बात की चिंता जरूर सताती है कि कहीं से उबलकर बाहर न आ जाए, लेकिन इससे बचने के कई उपाय हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे.

9. Cooker Problems: ठीक से काम नहीं कर रहा है प्रेशर कुकर, इस तरह से करें दुरुस्त

Kitchen Hacks: कई बार आपके घर का प्रेशर कुकर सही तरीके से काम नहीं करता तब जरूरत मेंटेनेंस की होती है, इसे वक्त पर ठीक करना जरूरी है क्योंकि भोजन तैयार करने में दिक्कतें आती है.

10. Calcium Rich Food: कैल्शियम के जरिए हड्डियों को करें मजबूत, इन 5 फूड्स से मिलेगी ताकत

Foods For Strong Bone: हमारे शरीर की हड्डियों को बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है, इसलिए हमें कैल्शियम रिच फूड्स खाने चाहिए जिससे शरीर को मजबूती मिले.