Zee News Select: लाइफस्टाइल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 4 November 2022

1. Diabetes के मरीजों के लिए Natural Insulin हैं ये 5 हरे पत्ते, Blood Sugar को कर सकते हैं मैनेज

Leaves For Diabetic Patient: डायबिटीज में हेल्दी डाइट लेना किसी चैलेंज से कम नहीं हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे हरे पत्तों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे लिए नेचुरल इंसुलिन का काम करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते है.

2. Cholesterol बढ़ने पर शरीर में नजर आते हैं ये 4 खतरनाक लक्षण, वक्त रहते हो जाएं अलर्ट

Bad Cholesterol: हाई कोलेस्ट्रॉल को बिना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के पहचाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हमारा शरीर इस दौरान कुछ अहम इशारे करता है, जिसे वक्त पर पहचानना जरूरी है.

3. Switch Boards Cleaning: किचन की इन चीजों से हो सकती मैले स्विच बोर्ड की सफाई, आ जाएगी नए जैसी चमक

Switch Boards Cleaning Tips: घर को सुंदर बनाने के लिए हम फर्श, दीवारों और घर के सामानों की सफाई तो करते हैं, लेकिन अक्सर स्विच बोर्ड को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे घर की खूबसूरती में कमी रह जाती है.

4.Heart Attack: एक इंसान को कितनी बार आ सकता है हार्ट अटैक? जानिए इससे बचने के उपाय

Heart Attack Risk: दिल की सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इस ऑर्गन को कुछ हो गया तो हमारी जिंदगी पर खतरा पैदा हो सकता है, आइए जानते हैं कि हमें हार्ट अटैक का रिस्क कितना ज्यादा हो सकता है.

5. Weight Loss: इस बीज को खाने से वजन ही नहीं, कब्ज पर भी लगती है लगाम, रोजाना करें सेवन

Weight Loss Seed: वजन कम करने के लिए हमें सही डाइट चुनना जरूरी है. आज हम आपको एक ऐसे बीज के बात करने जा रहे हैं जिसके नियमित सेवन से आप बढ़ता हुआ वजन कम कर सकते हैं.

6. Vitamin Benefits: इस विटामिन की मदद से हड्डियां होंगी मजबूत, शरीर को मिलेगी भरपूर ताकत

Importance Of Vitamin: शरीर की मजबूती के लिए हमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, विटामिंस उन्ही में से एक है. आइए जानते हैं कि हमें अपने शरीर में किस खास न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं करनी चाहिए.

7. Best Cooking Oil: इस तेल के सेवन से दूर होता है कैंसर का खतरा, मिलेंगे और भी कई जबरदस्त फायदे

Healthy Cooking Oil: हमारे जेहन में अक्सर ये सवाल बार-बार आता है कि आखिर हमें अपनी डेली डाइट में कौन सी कुकिंग ऑयल का सेवन करना चाहिए, तो चलिए हम आपकी ये परेशानी दूर कर देते हैं.

8. Relationship Tips: Husband की इन 4 हरकतों से Wife को होती है दिक्कत, कहीं आप भी तो नहीं करते ऐसे काम

Relationship Advice: हर इंसान अपने नेचर के हिसाब से बिहेव करना पसंद करता है, लेकिन शादी के बाद पुरुषों को अपनी कुछ हरकतों पर कंट्रोल करने की जरूरत होती है, वरना पत्नी नाराज हो सकती है.

9. Ginger Peeling Tips: अदरक छीलने में छूट जाते हैं पसीने? इन 3 ट्रिक्स को आजमाएंगे तो काम होगा आसान

Kitchen Hacks: अदरक एक बेहद फायदेमंद फूड है, इसके आयुर्वेदिक गुणों के जरिए कई बीमारियों में राहत पाई जा सकती है, लेकिन अदरक को छीलना आसान नहीं होता, आइए जानते हैं कि इस काम को कैसे आसानी से अंजाम दिया जा सकता है.

10. Acid Reflux: भोजन करने के बाद गले में होती है जलन? तो इस तरह से सोने की आदत तुरंत छोड़ दें

Heartburn: क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि खाना खाने के बाद आपके गले या सीने के आसपास तेज जलन होने लगती है, आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है.