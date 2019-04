26/11 के शहीद को लेकर साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान, दिग्विजय सिंह बोले...

नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha elections 2019) में भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा 26/11 हमले के शहीद ATS चीफ हेमंत करकरे को लेकर दिए गए विवादित बयान पर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भोपाल सीट से साध्वी के खिलाफ मैदान में है. साध्वी ने 26/11 हमले में शहीद ATS चीफ हेमंत करकरे के बारे में कहा है कि 'उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली है. उन्होंने मुझे गलत तरीके से फंसाया था. हेमंत करकरे मुझे किसी भी तरह से आतंकवादी घोषित करना चाहते थे.'

दिग्विजय सिंह ने साध्वी के विवादित बयान पर कहा, 'मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी प्रत्याशी (साध्वी प्रज्ञा) के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा.' उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग का स्पष्ट आदेश है, सेना और शहीदों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. हेमंत करकरे जी ईमानदार और निष्ठावान ऑफिसर थे जिन्होंने मुंबई के लोगों की जान बचाने के लिए आतंकी हमले में शहादत दी थी.'

Digvijaya Singh on Pragya Thakur's comment on Mumbai ATS chief late Hemant Karkare: EC has clearly said that no political comments should be made on Army&martyrs. Hemant Karkare ji was an honest&committed officer who attained martyrdom for the people of Mumbai in a terror attack. pic.twitter.com/kJCz2p42b2

