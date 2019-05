आखिरी चरण के चुनाव छोड़ विदेश पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बेटे और पत्नी के साथ शेयर की PHOTOS

नई दिल्लीः देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण संपन्न हो चुके हैं और अब सभी राजनीतिक दलों की नजर चुनाव के नतीजों पर टिकी है. ऐसे में अब एक ओर जहां एग्जिट पोल के नतीजों ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं. ऐसे में हर तरफ सिंधिया की विदेश यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है. सिंधिया का यूं अचानक चुनाव छोड़ अमेरिका चले जाना, कई राजनीतिक दलों के लिए गॉसिप का विषय भी बन गया है. क्योंकि सभी यह सोच रहे थे कि छठे चरण के चुनाव के बाद सिंधिया बाकी बची 8 लोकसभा सीटों के दौरे पर रहेंगे और चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत. जिसके बाद अब इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि आखिर अचानक से सिंधिया विदेश क्यों चले गए.

वहीं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी पत्नी प्रियदर्शिनी सिंधिया और बेटे आर्यमान सिंधिया के साथ फोटोज भी शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने अपने अचानक विदेश जाने के कारण के बारे में बताया है. दरअसल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमान सिंधिया ने अमेरिका की 'येल यूनिवर्सिटी' से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और यही वजह है कि सिंधिया यूं अचानक छोड़ विदेश पहुंच गए.

I feel extremely proud as a father today that my son @AScindia graduates from @Yale University. A special moment for the entire family.

Proud to be by your side as you graduate, son! #yalecollege #classof2019 pic.twitter.com/kt8ELVqmtm

— Jyotiraditya Scindia (@JM_Scindia) May 19, 2019