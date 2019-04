UP LIVE: 13 सीटों पर अब तक हुआ 7.40 फीसदी मतदान, कई जगह EVM खराब

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 (lok sabha elections 2019) के तहत चौथे चरण का मतदान आज (29 अप्रैल) सुबह 7 बजे शुरू हो गया है. इसके तहत नौ राज्यों की 71 संसदीय सीटों पर मतदान हो रहा है. इस चरण में कई दिग्‍गज नेताओं की किस्‍मत ईवीएम में कैद होगी. इस चरण में कुल 961 प्रत्‍याशियों की किस्मत का फैसला होना है. चौथे चरण के चुनाव (Chunav) में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं. चौथे चरण में यूपी के शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी और हमीरपुर में मतदान हो रहा है. कन्नौज में दो बूथों पर ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान करीब 9 बजे मतदान शुरू हो सका.

कितना हुआ मतदान

सुबह 9 बजे तक उत्‍तर प्रदेश की 13 सीटों पर 7.40 फीसदी मतदान हुआ है. शाहजहांपुर में 11.12 प्रतिशत, खीरी 11.70 प्रतिशत, हरदोई 9.30 प्रतिशत, मिश्रिख में 8.70, उन्नाव में 10.67 प्रतिशत, फर्रुखाबाद में 11.43 प्रतिशत, इटावा 7.85 प्रतिशत, कन्नौज में 8.48 प्रतिशत, कानपुर में 8.10 प्रतिशत, अकबरपुर में 8.40 प्रतिशत, जालौन में 7.80, झांसी में 10.70 प्रतिशत और हमीरपुर में 10.40 प्रतिशत मतदान हुआ है.

यहां-यहां खराब हुईं EVM

कन्नौज में करीब तीन बूथों से ईवीएम खराब है, जिसकी वजह से करीब डेढ़ घंटे से मतदान रुका हुआ है. महोबा में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर है. बूथ नंबर 79 पर ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से मतदान नहीं हो पा रहा है. सुबह 8 बजे तक फर्रुखाबाद चुनाव शुरू होते ही प्रशाशन की तैयारी की पोल खुल रही है. बूथ नम्बर 160, 360, 272,161,144, 96, 97, भोजपुर रेसेपुर में 2 बार मशीन बदली जा चुकी है. ललितपुर में भी सुबह 8 बजे बूथ संख्या 533, 280, 114, 422, 464 और 376 की EVM मशीनों में खराब होने की खबर है. वहीं, औरैया बूथ संख्या 318 पर सुबह 35 मिनट के बाद मतदान शुरू हो सका. झांसी लोकसभा सीट पर भी मतदान केंद्र 88 पर भी ईवीएम मशीन खराब होने की खबर है, जिससे मतदान करने आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. यहां पर भी सुबह आधे घंटे की देरी से मतदान शुरू हुआ.

कन्नौज में सपा नेताओं को किया नजरबंद

कन्नौज में सपा नेताओं को नजरबंद करने की शिकायत करने समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के पास जाएगी. पुलिस प्रशासन ने रविवार रात से ही सपा के कई नेताओं को नजरबंद किया है. सपा ने बीजेपी पर पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है.

दिग्गजों ने डाला वोट

शाहजहांपुर में कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने वोट डाला. फर्रुखाबाद में सुबह-सुबह कांग्रेस नेता कायमगंज के पितौरा बूथ पर पहुंचे और उन्होंने वोट डाला. वोट डालने के बाद उन्होंने अपनी जीत का विश्वास जताया. उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने वोट डाला. वोट डालने के बाद साक्षी महाराज ने जीत का दावा कर कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी. वहीं, गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने मुंबई के गोरेगांव में मतदान किया.

दिग्गज के बीच है फाइट

इस चरण में कई दिग्गज मैदान में हैं. इस चरण में उत्तर प्रदेश में जिन सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनमें कन्नौज से सपा सांसद डिंपल यादव, उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कानपुर से सरकार के मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी व पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस प्रत्याशी श्रीप्रकाश जायसवाल, इटावा से बीजेपी प्रत्याशी व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया और फर्रुखाबाद से पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस उम्मीदवार सलमान खुर्शीद प्रमुख हैं.

Another phase of the General Elections begins today. I hope those voting today do so in large numbers and break the voting records of the previous three phases.

A special appeal to young voters to head to the polling booth and exercise their franchise.

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) April 29, 2019