VIDEO: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने लिया पीएम मोदी का इंटरव्यू, शेयर किया प्रोमो

नई दिल्ली: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार एकबार फिर सुर्खियों में हैं. दरअसल, अक्षय कुमार ने सोमवार को एक ट्वीट कर लिखा था कि आज एक ''अज्ञात एवं अपरिचित'' क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा हूं. कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं किया. इसके साथ ही लोगों ने उनके राजनीति में आने के कयास लगाने शुरू कर दिए थे. हालांकि, अब इस बात से पर्दा उठ चुका है कि आखिर वह क्या करने जा रहे थे. अक्षय ने मंगलवार को एक वीडियो ट्वीट किया है. इस वीडियो में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेते नजर आ रहे हैं. उन्होंने पीएम मोदी के इस इंटरव्यू के दो प्रोमो ट्वीट किए हैं.

अक्षय कुमार ने प्रोमो शेयर करते हुए लिखा है कि जहां पूरा देश चुनाव और राजनीति की बात कर रहा है, यह इंटरव्यू एक राहत की तरह है. मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी तरह से गैर राजनीतिक बातचीत करने का मौका मिला. पीएम मोदी के बारे में अनसुनी बातों को जानने के लिए बुधवार को सुबह 9 बजे न्यूज एजेंसी एएनआई पर इसे देखें.

While the whole country is talking elections and politics, here’s a breather. Privileged to have done this candid and COMPLETELY NON POLITICAL freewheeling conversation with our PM @narendramodi . Watch it at 9AM tomorrow via @ANI for some lesser known facts about him! pic.twitter.com/Owji9xL9zn — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 23, 2019

दूसरे प्रोमो में पीएम नरेंद्र मोदी हंसते हुए नजर आ रहे हैं. अक्षय कुमार ने इसे ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या आपको आश्चर्य होता है कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार की गर्मी के दौरान भी कैसे हंसते हैं. कल आपको जवाब मिल जाएगा.

Do you ever wonder whether PM Modi manages to laugh during the heat of the election campaign? You’ll get the answer tomorrow at 9am @ANI, in an informal and non-political conversation that I got the chance to do with @narendramodi ji. Do watch! pic.twitter.com/pczNar7k3A — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 23, 2019

अक्षय कुमार ने इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से कई गैर राजनीतिक सवाल पूछे हैं. प्रोमो के अनुसार, अक्षय पीएम से सवाल कर रहे हैं कि जैसे मैं अपने घर में अपनी मां के साथ रहता हूं, क्या आपका मन करता है कि आपकी मां, भाई और रिश्तेदार भी आपके साथ घर पर रहें. इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि मैं जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सबकुछ छोड़ चुका हूं. बहुत छोटी आयु में. जैसे मेरी मां मुझे कहती हैं कि तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो.

वहीं, दूसरे प्रोमो में अक्षय सवाल हैं कि क्या वह (पीएम मोदी) आम खाते हैं. यह सवाल सुनकर प्रधानमंत्री को हंसने लगते हैं. इसके बाद अक्षय कुमार उन्हें एक चुटकुला सुनाते हैं. इसके बाद पीएम मोदी कहते हैं कि मैं भी आपको एक चुटकुला सुनाता हूं. इसके बाद अक्षय सवाल करते हैं कि आप सच में गुजराती ही हैं न क्योंकि सारे गुजराती पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं.

इस प्रोमो को प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. पीएम मोदी ने लिखा है कि अक्षय आपके साथ राजनीति और चुनाव को छोड़कर अन्य सभी चीजों पर बातचीत कर अच्छा लगा. मुझे भरोसा है कि लोगों को हमारी यह बातचीत पसंद आएगी.

इससे पहले अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट पर राजनीति में आने की अटकलों को खारिज करते हुए सोमवार को कहा था कि मेरे पहले ट्वीट को लेकर मिली सभी प्रतिक्रियाओं का आभारी हूं. मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं.