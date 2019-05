आर्टिकल पर सफाई की जरूरत नहीं, शुक्र है अगले 10 दिन में मोदी सरकार चली जाएगी: मणिशंकर अय्यर

शिमला: कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर लिखे अपने विवादित आर्टिकल पर कहा है कि इस पर सफाई देने की जरूरत नहीं है. मुझे बताया गया कि मेरे आर्टिकल पर कांग्रेस बयान दे चुकी है. शुक्र है कि अगले 10 दिन में मोदी सरकार चली जाएगी. नेहरू के जमाने और आज के दौर की तुलना नहीं की जा सकती. हालांकि लोकतंत्र के रास्‍ते पर चलने के लिए नेहरू युग जरूरी है. इसके साथ ही कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे नफरत करते हैं.

इसके साथ ही अय्यर ने कहा कि जब मैं छह साल का था जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने थे और 23 साल का था जब उनका निधन हुआ. मैंने उस दौर में राजनीतिक विमर्श को सीखा. इस लिहाज से कह सकता हूं कि नेहरू दौर और आज की मौजूदा सरकार ने जो वातावरण निर्मित किया है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती. अपनी सफाई देने के मसले पर बोले कि मैं मीडिया का शिकार बना हूं और इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है.

मणिशंकर अय्यर ने 2017 में PM मोदी पर की विवादित टिप्‍पणी को सही ठहराया

विवादित ब्‍लॉग

दरअसल मणिशंकर अय्यर ने 2017 में गुजरात चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर अपनी 'नीच' संबंधी विवादित टिप्‍पणी को सही ठहराया है. उन्‍होंने ब्‍लॉग लिखकर कहा कि क्‍या उस वक्‍त जो भविष्‍यवाणी मैंने की थी, वो गलत थी. इसके साथ ही उन्‍होंने लिखा कि 23 मई को जनता मोदी सरकार को सत्‍ता से बाहर का रास्‍ता दिखा देगी.

Mani Shankar Aiyar, Congress on terming PM Modi as 'foul mouthed' in an article for an online publication: There is no need for a clarification. I have been told that the Congress party has given an official statement. pic.twitter.com/ixoCiaanRO

— ANI (@ANI) May 14, 2019