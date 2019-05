राहुल गांधी के पीएम बनने की बीजेपी समर्थक से लगाई थी शर्त, हारने पर मुंडवाना पड़ा सिर

भोपालः लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रंचड जीत का जश्न जहां पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ता मना रहे हैं वहीं कांग्रेस के कुछ ऐसे भी समर्थक हैं जो पार्टी की हार पर सिर मुंडवा रहे हैं. कांग्रेस शासित राज्य मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई. मध्यप्रदेश की कुल 29 सीटों में से 28 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है. जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई. राजगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों के बीच नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के पीएम बनने को लेकर शर्त लगी थी. इस शर्त के मुताबिक दोनों में से जो नेता पीएम नहीं बनेगा उसके समर्थक को अपना सिर मुंडवाना पड़ेगा.

राज्य के राजगढ़ में बीएल सेन नाम का कांग्रेस कार्यकर्ता ने पार्टी की हार पर अपना सिर मुंडवा लिया, उन्होंने कहा, 'हमारी शर्त लगी थी, कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा और अगर राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो ये (बीजेपी कार्यकर्ता) अपना सिर मुंडवा लेंगे. अब क्योंकि मेरी पार्टी हार गई है मैं अपना सिर मुंडवा रहा हूं.'

MP: A Congress worker, BL Sen shaved his head after losing a bet to a BJP worker in Rajgarh. He says, "We had a bet that if Modi becomes PM, I'll shave my head & if Rahul Gandhi becomes PM, he (BJP worker) will shave his head. Now that my party has lost, I shaved my head." pic.twitter.com/CNGSr9wiLp

— ANI (@ANI) May 25, 2019