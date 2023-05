Police Constable बनने के लिए भी करनी पड़ती है बहुत मेहनत, ऐसी होती है इसकी चयन प्रक्रिया

How To Become A Police Constable: हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है. आपका सपना जितना बड़ा होगा, इसे हकीकत बनाने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी होती है. बहुत से युवा पुलिस में नौकरी तो करना चाहते है, लेकिन उन्हें इसकी सही समय पर सही जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं. यहां जानें कि पुलिस कॉन्स्टेबल बनने के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी.

पुलिस कॉन्स्टेबल को हिंदी में सिपाही और आरक्षी भी कहा जाता है. ये पुलिस विभाग में सबसे प्राइमरी पद होता है. पुलिस थाने में इनसे ऊपर सीनियर कॉन्स्टेबल, इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर आते हैं. शैक्षिक योग्यता

पुलिस कॉन्स्टेबल बनने के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए. इस परीक्षा के लिए 12वीं के अंको की कोई न्यूनतम योग्यता नहीं रखी गई है. आयु सीमा

पुलिस कॉन्स्टेबल बनने के लिए आपकी आयु सीमा 18 साल से कम और 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित श्रेणियों जैसे एससी, एसटी और ओबीसी आदि के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है. पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए चाहिए ये योग्यता

पुरुष उम्मीदवार की लंबाई 168 सेमी और महिला उम्मीदवार की 160 सेमी होनी चाहिए. आपकी वजन लंबाई के अनुपात में होना चाहिए. आपको शुगर और दिल की बीमारी या कोई और गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा शादीशुदा कैंडिडेट्स के दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए. तीन चरणों में होता है चयन

पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आपको तीन राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं. सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, इसके बाद शारीरिक परीक्षा और लास्ट में मेडिकल एग्जाम निकालना जरूरी है. फिजिकल एग्जाम

लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारिरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाता है और दौड़ कारवाई जाती है. इसमें 5 किमी की दौड़ होती है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स को 25 मिनट और फीमेल कैंडिडेट्स को 35 मिनट में दौड़ पूरी करनी होती है. साथ ही कैंडिडेट्स की लंबाई और सीने की चौड़ाई नापी जाती है. सीने का माप बिना फुलाए 83 सेमी और फुलाकर 87 सेमी होनी चाहिए. रिजर्व कैटेगरी को इसमें छूट मिलती है. मेडिकल टेस्ट में अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य और शरीर के सभी हिस्सों की जांच की जाती है. कैंडिडेट्स की आंखों की विजिबिलिटी 6/6-6/6 होना जरूरी है. इस चरणों को क्लियर करने के बाद ही कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई घोषित किया जाता है. डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन

दोनों चरणों मे सफल कैंडिडेट्स को तीसरे राउंड के लिए बुलाया जाता है. इसमें अधिकारियों द्वारा ओरिजनल सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है, सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को क्वालिफाई घोषित किया जाता है. जानें कितनी मिलती है सैलरी

एक पुलिस कांस्टेबल की सैलरी 20,190 से लेकर 24,000 रुपये महीने तक हो सकती है. साथ ही सरकारी आवास, पीएफ, पेंशन और परिवार के सदस्य के लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान भी रहता है.