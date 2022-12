Recruitment 2022-23: 100 पदों पर निकली नौकरी, 177000 रुपये महीना तक मिलेगी सैलरी

DVC GET Recruitment 2022-23 Job Notification: दामोदर घाटी निगम (DVC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर GATE-2022 के माध्यम से मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / सिविल / C&I / IT और संचार समेत अलग अलग सब्जेक्ट में 100 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. कुछ निश्चित शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए 31 दिसंबर 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. डीवीसी जीईटी भर्ती 2022-23 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार ध्यान दें कि इन पदों के लिए चयन गेट 2022 में उनके नंबरों के आधार पर किया जाएगा.

Educational Qualification

गेट 2022 में वेलिड नंबर

उम्मीदवार को GATE 2022 के संबंधित पेपर में अपीयर होना चाहिए जैसा कि नोटिफिकेशन में दिखाया गया है और उसी में योग्य होना चाहिए. क्वालिफाइंग मार्क्स GATE 2022 आयोजन संस्थान द्वारा घोषित किए जाएंगे.

आपको सलाह दी जाती है कि पदों के लिए डीवीसी जीईटी भर्ती 2022-23 नौकरी अधिसूचना के तहत डिटेलस के लिए नोटिफिकेशन देखें.

How To Download: DVC GET Recruitment 2022-23 Job Notification

Damodar Valley Corporation का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.dvc.gov.in पर जाना होगा.

इसके बाद रिक्रूटमेंट नोटिस सेक्शन में जाना होगा.

अब आपको ‘ Advertisement for recruitment of Graduate Engineer Trainees (GETs) through GATE 2022' का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब आपके सामने स्क्रीन पर DVC GET Recruitment 2022-23 Job Notification खुल जाएगा. इसमें आपको इससे जुड़ी पूरी डिटेल मिल जाएंगी.

सैलरी की बात करें तो इन पदों पर नौकरी पाने वालों को 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

How To Apply DVC GET Recruitment

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.dvc.gov.in/dvcwebsite_new1/ पर जाना होगा.

अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको करियर में जाना है.

इसके बाद रिक्रूटमेंट में जाना होगा. रिक्रूटमेंट के बाद रिक्रूटमेंट नोटिस पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे.

