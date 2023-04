Upcoming Government Jobs 2023: यूपीएससी LIC, BPSC और SBI समेत यहां निकली हैं सरकारी नौकरी; आपके काम की कौन सी है?

Government Jobs 2023 Latest Update: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप अलग अलग सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए सभी लेटेस्ट अपडेट यहां ले सकते हैं, जिसमें शैक्षिक रूप से सरकारी नौकरियां, योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरियां जैसे 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरियां, 10वीं 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरियां और आईटीआई शामिल हैं. आप समय समय पर लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. सरकारी नौकरियां जैसे राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियां, पीएसयू नौकरियां, रेलवे, एसएससी, बैंक, रक्षा नौकरियां, सेना, नौसेना, वायु सेना आदि.

UPSC Recruitment 2023 For 146 JE, RO and Others



संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने आयुष मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अन्य में उपलब्ध 146 पदों के लिए रोजगार समाचार (08 अप्रैल -14 अप्रैल) 2023 में नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

LIC ADO Prelims Result 2023 Out @licindia.in

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट-licindia.in पर अपरेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की 9394 वैकेंसी के लिए LIC ADO प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 2023 घोषित कर दिया है.

BPSC 68th Combined Main Exam Schedule 2023

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 68वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगी परीक्षा प्रोग्राम और ऑनलाइन आवेदन की तारीख अपडेट कर दी है. आयोग 12 मई, 2023 से मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा.

NPCIL Executive Trainee Recruitment 2023 for 325 Posts

न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) ने NPCIL-npcilcareers.co.in की आधिकारिक वेबसाइट पर 325 एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्यता, शैक्षिक योग्यता, आवेदन कैसे करें, आयु सीमा, वेतन और अन्य अपडेट सहित डिटेल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं.

SBI Recruitment 2023 for 1031 Various Posts

भारतीय स्टेट बैंक ने सहायक अधिकारी, सीएमएफ और अन्य समेत 1031 अलग अलग पदों की घोषणा की है. आप यहां एसबीआई भर्ती 2023 से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

