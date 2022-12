Sarkari Naukri: 240000 रुपये महीना तक सैलरी चाहिए तो यहां कीजिए आवेदन, आयु सीमा 56 साल; कोई आवेदन फीस नहीं

Sarkari Naukri in HAL: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), अपने अलग अलग डिवीजनों/अनुसंधान एवं विकास केंद्रों/कार्यालयों के लिए अलग अलग पदों के लिए प्रोफेशनल से आवेदन मांग रहा है, जिसमें उप महाप्रबंधक (सिविल), उप महाप्रबंधक (मार्केटिंग), सुरक्षा अधिकारी, अधिकारी (राजभाषा), इंजीनियर (सिविल) और अग्निशमन अधिकारी की भर्ती होनी है. जो कैंडिडेट्स ग्रेड VII के लिए चुने जाएंगे उन्हें 90000 रुपये से लेकर 240000 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी वहीं. जो ग्रेड II के लिए सेलेक्ट होंगे उन्हें 40000 रुपये से लेकर 140000 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी. इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2023 है.

यदि कोई विशेष सवाल है, तो उम्मीदवार एचएएल को recruitment@hal-india.co.in पर लिख सकते हैं. कम्यूनिकेशन के किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा.

Name of Posts and No. of Vacancies for HAL Recruitment 2022

एचएएल भर्ती 2022 नोटिफिकेशन के लिए पदों का नाम और वैकेंसी की संख्या नीचे दी गई है.

Name of Posts No. of Vacancies Deputy General Manager (Civil) 1 (UR) Deputy General Manager (Marketing) 1 (UR) Security Officer 3 (1- SC. 1- OBC-NCL, 1-EWS) Officer (Official Language) 1 (OBC-NCL) Engineer (Civil) 1 (ST) Fire Officer 3 (1- SC, 2-UR) TOTAL 8

सभी छूटों के साथ आयु सीमा 03.01.2023 को 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. PwBD उम्मीदवारों के मामले में आयु-सीमा 56 साल से ज्यादा नहीं होगी.

Deputy General Manager (Civil)

उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों / विश्वविद्यालयों से सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी में डिग्री.

या

सिविल इंजीनियरिंग में एएमआईई रखने वाले उम्मीदवार.

Deputy General Manager (Marketing)

इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और प्रोडक्शन की ब्रांचेज में इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी में डिग्री या इसके समकक्ष, 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री / मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा / मार्केटिंग के साथ डुअल स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए.

भारतीय रक्षा सेवा अधिकारियों (थलसेना/ नौसेना/ वायुसेना/ तटरक्षक बल) में सेवारत भारतीय वायु सेना में ग्रुप कैप्टन के पद से कम नहीं.

Selection Process for HAL Recruitment 2022

उम्मीदवारों को केवल प्रारंभिक स्क्रीनिंग के आधार पर शॉर्ट-लिस्ट किया जाएगा और उन्हें पर्सनल इंटव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

इंटरव्यू की तारीख, समय और जगह की जानकारी शॉर्टलिस्टेड/ पात्र उम्मीदवारों को ई-मेल/ एचएएल वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी. उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कंपनी के नियमों के अनुसार 1:10 (अधिकतम) के अनुपात में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. उम्मीदवारों का चयन कंपनी के भर्ती नियमों के अनुसार किया जाएगा.

Application Fees for HAL Recruitment 2022

उम्मीदवार को 500 रुपये और 18% GST समेत आवेदन फीस का भुगतान करना होगा. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन फीस के भुगतान से छूट दी गई है.

