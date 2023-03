Income Tax Recruitment 2023: इनकम टैक्स विभाग में निकली भर्ती, जानि आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं

Income Tax Recruitment 2023 Salary: यूपी वेस्ट और उत्तराखंड क्षेत्र के आयकर विभाग ने टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और एमटीएस के पद के लिए मेधावी स्पोर्ट्स पर्सन से आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती अभियान में कुल 41 पद भरे जाने हैं. कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आयकर यूपी पश्चिम और उत्तराखंड क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट https://office.incometaxindia.gov.in/ या https://office.incometaxindia.gov.in/kanpur/pages/default.aspx पर आवेदन कर सकते हैं. ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन 11 मार्च 2023 से शुरू हो गए हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से एक महीने है.

Income Tax Recruitment 2023: How to Apply and Fees

उम्मीदवारों को ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा. आवेदन पत्र आधिकारिक नोटिफिकेशन के साथ अपलोड किया जाएगा. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और यह चेक करना चाहिए कि वे सभी मानदंडों को पूरा करते हैं. उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरना होगा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे और आवेदन पत्र को रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से - Assistant Commissioner of Income Tax (Admn), 2nd Floor, Aayakar Bhawan, 16/69 Civil Lines Kanpur 208001 पर भेजना होगा. अनुलग्नक- II के मुताबिक भरे हुए आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगें. जब अपना एप्लिकेशन फॉर्म भेजें तो उस लिफाफे के ऊपर “Application for Recruitment in Sports Quota for the Post of Inspector/Tax Assistant/Multi-Tasking Staff” लिखा होना चाहिए. आवेदन फॉर्म 11 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए.

इस भर्ती प्रक्रिया से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के 4, टैक्स असिस्टेंट के 18 और मल्टी टास्किंग स्टाफ के 19 पद भरे जाएंगे. इस तरह कुल 41 पदों पर भर्ती होनी है. आयु सीमा की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 30 साल, टैक्स असिस्टेंट के लिए 18 साल से लेकर 27 साल तक और मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 साल रखी गई है.

Income Tax Recruitment Salary

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर - Pay Level 7 (Rs. 44900-142400)

टैक्स असिस्टेंट - Pay Level 4 (Rs. 25500- 81100)

मल्टी टास्किंग स्टाफ- Pay Level 1 (Rs. 18000-56900)

नई नौकरी की तलाश में हैं तो तुरंत क्लिक करें

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे