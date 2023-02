Income Tax Recruitment 2023: इनकम टैक्स विभाग में निकली सरकारी नौकरी, यहां भरकर भेजना है फॉर्म

Income Tax Recruitment 2023 Sarkari Naukri: आयकर विभाग ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. एक स्पोर्ट्स पर्सन आधिकारिक अधिसूचना के साथ जारी आवेदन पत्र के माध्यम से ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकता है. अलग अलग पदों के लिए कुल 71 वैकेंसी हैं. वैकेंसी कर्नाटक और गोवा रीजन के आयकर विभाग में उपलब्ध हैं. आवेदन शुरू होने की तारीख 06 फरवरी 2023 है और फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 24 मार्च 2023 है.



Income Tax Recruitment 2023 How to Apply and Fees

उम्मीदवारों को ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा. एप्लिकेशन फॉर्म आधिकारिक नोटिफिकेशन में के साथ अपलोड किया गया है. आवेदन करने से पहले कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और यह चेक करना चाहिए कि वे सभी मानदंडों को पूरा करते हैं. कैंडिडेट्स को एप्लिकेशन फॉर्म भरने, जरूरी डॉक्यूमेंट अटैच करने और एप्लिकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजन की जरूरत है.

इसका पता है- Commissioner of Income Tax (Admin and TPS), O/o Principal Chief Commissioner of Income Tax, Karnataka and Goa Region, Central Revenue Building, No. 1, Queens Road, Bengaluru, Karnataka- 560001

अटैच किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें. आवेदन फीस 100 रुपये है जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला / भूतपूर्व सैनिक / पीडब्ल्यूबीडी के लिए छूट दी गई है. फीस "ZAO, CBDT Bangalore" के पक्ष में पोस्टल ऑर्डर या डीडी के माध्यम से जमा करनी है.

Income Tax Recruitment Salary

Income Tax Inspector के पद पर पे लेवल 7 के मुताबिक 44900 रुपये से लेकर 142400 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

Tax Assistant के पद पर पे लेवल 4 के मुताबिक 25500 रुपये से लेकर 81100 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

Multi-Tasking Staff के पद पर नौकरी पाने वालों को पे लेवल 1 के मुताबिक 18000 रुपये से लेकर 56900 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी.

Age Limit: As on 1 January 2023

आयु सीमा की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अधिकतम आयु सीमा 30 साल है.

टैक्स असिस्टेंट के लिए आयु सीमा 18 साल से लेकर 27 साल के बीच है.

मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए आयु सीमा 18 साल से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए.

