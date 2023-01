India Post Recruitment 2023: इंडिया पोस्ट में इन पदों पर निकली नौकरी, 63,200 रुपये महीना तक सैलरी

India Post Recruitment 2023: सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए अच्छा मौका है. इंडिया पोस्ट ने अपने यहां भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती प्रक्रिया से स्किल्ड आर्टिसन की भर्ती की जाएगी. इन पदों के लिए 9 जनवरी 2023 तक आवेदन किया जा सकता है. जो कैंडिडेट्स इन पदों (India Post Office Recruitment 2023) के लिए अप्लाई करने के इच्छुक हैं और मांगी गई पात्रताओं को पूरा करते हैं. वे इंडिया पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती प्रक्रिया से एमवी मैकेनिक के 4 पद, एमवी इलेक्ट्रीशियन (स्किल्ड) का एक पद, अपहोल्स्टर का एक पद और कॉपर एंड टिनस्मिथ का एक पद भरा जाना है. इस तरह इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 7 पद भरे जाएंगे. कैंडिडेट्स इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2023 नोटिफिकेशन का पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं. आवेदन फीस की बात करें तो इनमें से किसी भी पद पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 100 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी. इन पदों पर भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को सीधे इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा.

आयु सीमा की बात करें तो इन पदों के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है. पढ़ाई की बात करें तो इन पदों के लिए कैंडिडेट 8वीं क्लास पास होना चाहिए. इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए. इसके साथ ही कैंडिडेट के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए.

How to apply for India Post

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदक को संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र वरिष्ठ प्रबंधक (जेएजी), मेल मोटर सर्विस, नंबर -37, ग्रीम्स रोड, चेन्नई -600006 को भेजना होगा.

The Senior Manager (JAG), Mail Motor Service, No-37, Greams Road, Chennai-600006

