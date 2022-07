Railway Recruitment 2022: रेलवे में नौकरी के लिए करें आवेदन, नजदीक आ रही है आखिरी तारीख

Indian Railways Recruitment 2022 in India, 1654 अपरेंटिस पदों के लिए भारतीय रेलवे भर्ती 2022 नोटिफइकेशन जारी किया गया है. भारतीय रेलवे में खाली पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट--rrcpryj.org पर आवेदन कर सकते हैं. भारतीय रेलवे भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 अगस्त, 2022 है. उम्मीदवार भारतीय रेलवे अपरेंटिस पद के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए आवेदन के डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं. उम्मीदवार को 1 अगस्त, 2022 तक 15 साल की आयु पूरी करनी चाहिए और 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आरक्षित कैटेगरी के लिए ऊपरी आयु में छूट मानदंडों के अनुसार लागू है.

भारतीय रेलवे ने आधिकारिक नोटिस में शैक्षणिक योग्यता बताई और लिखा: "उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुल मिलाकर कम से कम 50 फीसदी नंबरों के साथ एसएससी / मैट्रिक / 10 वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष (10 + 2 परीक्षा प्रणाली के तहत) पास होना चाहिए और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा जारी प्रासंगिक ट्रेड में आईटीआई पास होना चाहिए."

How to apply for Railway Recruitment 2022

कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नया लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा.

अब मांगी गई जरूरी डिटेल्स डालकर अपना रजिस्ट्रेशन करें.

रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करें और अप्लाई करें.

अप्लाई करने के लिए पूरा आवेदन फॉर्म भरें और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें.

फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन फीस पे कर दें और अपना फॉर्म सबमिट कर दें.

अब इसका प्रिंट आउट ले लें.

भारतीय रेलवे ने इस अभियान के तहत 1664 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. उम्मीदवारों को उत्तर मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र के भीतर अलग अलग डिवीजनों, कार्यशालाओं में प्रशिक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. अभ्यर्थी प्रयागराज, आगरा, झांसी कार्यशालाओं में काम करेंगे.

